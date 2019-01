Paiporta obri a la comunitat escolar i educativa decisions transcendentals en urbanisme

Print This Post

El projecte participatiu ‘Infància amb Paiporta’ investigarà en els pròxims mesos en el disseny de la localitat

L’Ajuntament de Paiporta obri a la comunitat escolar i educativa de la localitat decisions transcendentals en matèria d’urbanisme. Amb el projecte ‘Infància amb Paiporta. Petites exploradores de barris’, que es presentarà el pròxim 6 de febrer a la Sala Annexa del Museu de la Rajoleria, el consistori enceta un procés d’investigació i acció participativa al qual estan convocades totes les criatures entre 6 i 12 anys, però també la ciutadania en general. En coordinació amb els centres educatius, l’Ajuntament vol donar veu als xiquets i xiquetes, sovint oblidats en les polítiques públiques.

Els objectius d”Infància amb Paiporta’ són oferir una eina per a avaluar l’estructura urbanística de Paiporta, i contribuir a la proposta de polítiques urbanístiques que milloren la qualitat de vida de la infància i de les persones del seu entorn. A més, el projecte, en forma de joc, apropa a la infància una ferramenta de transformació i educació en polítiques urbanes i en l’exercici dels seus drets com a ciutadans i ciutadanes, lluny d’un àmbit que ha adoptat des de sempre formes vinculades al món adult i a una perspectiva excessivament tecnicista.

El projecte està impulsat per les regidories d’Educació, i d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, i es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos. La finalitat és, en paraules del regidor d’Educació, Toni Torreño, “acostar el disseny del nostre poble als somnis i aspiracions de les xiquetes i xiquets, que ens poden oferir una perspectiva diferent i més ajustada a les seues necessitats”. En aquest sentit, l’Ajuntament ja havia iniciat junt als centres educatius el projecte de disseny i execució dels camins escolars segurs, iniciativa que també es desenvoluparà en aquest projecte d’Infància amb Paiporta.

Per al responsable d’Educació de l’Ajuntament, “el projecte té una doble vessant interessant. D’una banda, promou la participació, ja que escoltem i atenem les propostes de la infància del poble i de la comunitat educativa en el seu conjunt, i d’altra, les xiquetes i xiquets aprenen com es dissenya l’urbanisme d’un poble i quins elements es poden variar per a fer realitat les seues demandes”.

“Sempre és positiu comptar amb l’opinió de la ciutadania per a dissenyar les polítiques públiques, i pensem que les xiquetes i xiquets de Paiporta tenen molt a dir sobre els barris i carrers que xafen cada dia”, ha afegit el regidor d’Urbanisme, Pep Val. “Ja ho vàrem fer amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), i amb el disseny del projecte per a obtindre fons EDUSI, i els resultats varen ser molt positius, però necessitem totes les perspectives, també les dels més menuts i menudes”, ha conclòs Val.

El projecte va començar el passat mes de desembre amb una primera aproximació a la realitat sociourbanística del municipi per detectar les principals formes d’exclusió i invisibilització de la infància de la vida pública; també una primera aproximació a la comunitat educativa per coordinar el desenvolupament de les diferents fases del projecte, entre d’altres la concreció del calendari de tallers de participació amb la infància i amb el AMPES.

Tots aquests avanços seran exposats en la presentació que es celebrarà aquest 6 de febrer a les 17.30 hores, en la qual també participaran l’arquitecte autor del Gulliver de València, Rafa Rivera, i la professora del CEIP Jaume I, Inma Coscollà, en un acte coordinat per les components de Nadal Villena, l’empresa d’arquitectura i urbanisme encarregada de portar a terme la iniciativa.

La metodologia d’Infància amb Paiporta està estructurada en cinc fases que plantegen el desenvolupament d’un procés participat per al disseny i avaluació de polítiques urbanes a llarg termini, degut a la importància que aquest tipus de procesos es plantegen des de l’inici pensant en la seua continuïtat i la devolució a la mateixa comunitat.

Tot i això, al llarg d’aquest primer any es desenvoluparan solament les tres primeres fases del projecte, centrades en que xiquetes i xiquets treballen en un procés de filtre i priorització de problemes que viuen dia a dia, i que els permetrà inclús reflexionar per poder aportar noves alternatives i propostes.

Tots aquests objectius es treballaran a través de reunions periòdiques amb l’Ajuntament de Paiporta i agents clau de la comunitat educativa; amb una anàlisi continuada de dades sobre la situació de les polítiques urbanes de Paiporta que s’anirà contrastant amb les aportacions de la infància; amb 30 tallers amb una mostra representativa dels sis cursos de primària de tots els centres escolars del municipi; a aquests es sumaran altres quatre tallers amb les AMPAs i diverses entrevistes a informants clau vinculats a la comunitat educativa formal i informal. Algunes de les propostes sorgides de tallers i trobades es tractaran també en el Ple d’Escoles previst per al mes de març d’enguany. La previsió és que es puguen presentar les conclusions del projecte al mes de juny.