El parc de l’Alquenència tindrà una font ornamental amb jocs de llums

La Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira instal·larà una font ornamental al parc de l’Alquenència, valorada en més de 55.000 euros, que inclou un joc d’aigua amb un variador de freqüència per a regular el funcionament del grup d’impulsió i un PLC de programació per a fer regular els temps del canvis, per tal d’economitzar en el seu funcionament. Al mateix temps també disposarà d’un sistema de llums amb focus LED’s, resistents a l’aigua que la farà més visual.

Esta font se situarà al centre del parc, on es troba el monument al riu Xúquer que acollirà alguns canvis i millores per a poder albergar la font ornamental, que serà de disseny senzill i al mateix temps aportarà més atractiu a un dels espais més visitats per la ciutadania i el gran pulmó verd de la ciutat.

Segons declara Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, “Este és un nou projecte que realitzarem amb l’equip tècnic i humà necessari. Serà una font dins del parc de l’Alquenència que, junt amb la resta d’elements, farà d’este espai d’Alzira un punt de trobada”.

L’edil Alzireny finalitza dient: “El parc de l’Alquenència ha registrat molts canvis i evolucions en els últims anys, que estan fent d’este lloc un punt de trobada de veïns i veïnes, grans i menuts, que disfruten d’un espai obert per anar amb els menuts de casa a jugar o simplement a pegar un passeig”.