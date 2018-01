El parc mòbil de la Diputació de València estrena cotxes híbrids

Print This Post

La actual corporació provincial va decidir interrompre les últimes compres previstes i iniciar un nou procés de renovació de vehicles basat en criteris d’eficiència energètica

La Diputació ja compta amb un cotxe elèctric de xicotet volum per a la realització de trajectes curts entre les seues dependències

16/01/2018.La Diputació de València compta des d’aquest dimarts amb dos nous cotxes híbrids. Aquests vehicles se sumen al cotxe elèctric de xicotet volum ja disponible en el parc mòbil de la corporació provincial, utilitzat en desplaçaments curts per la capital provincial, i junts evidencien l’aposta d’aquest equip de govern per la renovació d’automòbils basada en criteris de mobilitat sostenible.

En concret, els cotxes adquirits han estat dos Mondeo, a més d’un monovolum Galaxy de 7 places, pensat per a optimitzar el trasllat d’amplis equips de treball, i que compleix amb la nova normativa sobre emissions de la Unió Europea. Els tres vehicles pertanyen a més a la casa Ford, companyia automobilística que compta amb una factoria pròpia en la localitat valenciana d’Almussafes, en la comarca de la Ribera Baixa.

En la presentació dels nous vehicles ha estat present el diputat de les àrees d’Administració General i Patrimoni, Pepe Ruiz, qui ha posat en valor la decisió dels actuals responsables del parc mòbil d’interrompre les compres previstes cap al final de la passada legislatura fins a poder adquirir aquests vehicles de la màxima eficiència energètica.

“S’està efectuant la renovació de la flota amb models actuals, més sostenibles”, ha concretat Ruiz. “La nostra idea és renovar el parc mòbil amb vehicles híbrids i elèctrics i ja tenim prevista l’adquisició d’altres tres o quatre nous cotxes amb aquestes característiques per a enguany”. Aquestes noves compres serviran per a substituir als deu automòbils que passaran a millor vida després de més de deu anys de serveis prestats i més de 200.000 quilòmetres recorreguts per tota la província.