Tous celebra la seua XXIII edició de la Volta a Peu

Els participants van recorrer 8.000 metres alrededor del poble de Tous. L’inici de la cursa es va donar la porta de l’Ajuntament, lloc on també es situava la meta.

Tous celebra com cada any la seua volta a Peu al voltant de la ciutat. La XXIII edició de la Volta a Peu a Tous ha constat de dues voltes al mateix recorregut que ha donat inici i té com a meta l’Ajuntament del poble i que te per a recórrer 8.000 metres en total.

La cursa que s’ha consolidat al llarg dels anys ha constat amb la participació d’uns 327 corredors.

La finalitat d’esta volta a peu és donar a conèixer la ciutat de Tous i que tots puguen disfrutar de la millor manera posible

La carrera ha tingut com a guanyador a Ricardo Serrano.

La volta a peu a finalitzat amb la recollida de premis i detalls per als guanyadors, tant els més menuts com els grans.