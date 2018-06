A partir del dilluns 18 de juny de 2018, els veïns i veïnes de la urbanització El Racó tindran aigua potable de qualitat a les seues aixetes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dijous 15 de juny de 2018. Des de la Regidoria de Gestió Urbanística és vol informar que les obres pertinents de connexió a la xarxa de clavegueram, realitzades per l’empresa concessionària, Aguas de Valencia, han finalitzat dins del termini acordat i, per tant, tots els veïns i veïnes de la urbanització El Racó tindran aigua potable a les seues aixetes, aigua que a hores d’ara és la més saludable i amb menys nitrats de la història a la ciutat d’Alzira, segons es reflexa als últims analítiquesrealitzats, que així ho demostren.

Recordem que a les esmentades obres, és realitzaren diverses actuacions com la desconnexió a la xarxa de la urbanització El Respirall, en dos punts (carrer de l’Alcalatén i carrer de la Vall de la Casella), mitjançant la instal·lació de dues vàlvules de tall i la posterior connexió de la xarxa existent en la urbanització El Racó als depòsits municipals.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha declarat que “hem d’estar satisfets del treball realitzat, no només per haver complit el termini amb l’objectiu marcat, la tasca que han realitzat tots i cadascun dels operaris, responsables i professionals vinculats a estes obres que donen com a resultat que tot el veïnat de la urbanització El Racó, puga disposar i consumir de l’aigua potable amb més qualitat i menys nitrats de la història d’Alzira. Enhorabona a la empresa concesionaria i el seu responsable pel bon treball realitzat i enhorabona també als veïns i veïnes del Racó perquè ja tenen aigua de qualitat a les seues cases.”