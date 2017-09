Paterna i Torrent se sumen al projecte de ‘ciutats intel·ligents’ de la Diputació

Ivan Martí: «Aquest acord suposa un pas més en el nostre propòsit d’afavorir que les potencialitats i facilitats d’accés als serveis que permeten les noves tecnologies estiguen a l’abast de la ciutadania en el seu conjunt»

El diputat de Modernització ha mantingut una reunió amb representants d’ambdós consistoris on s’ha acordat desenvolupar els seus respectius plans de ‘ciutats intel·ligents’ fent servir la plataforma que la Corporació provincial implementarà a principis de 2018

20/setembre/2017. Els municipis de Torrent i Paterna han estat els primers en sumar-se al projecte de ‘smart cities’ promogut per la Diputació de València per a fer de les localitats valencianes ‘ciutats intel·ligents’, fent ús de la plataforma que implementarà la corporació provincial durant el primer trimestre de 2018. Així s’ha acordat durant la reunió de treball mantinguda pel diputat de Modernització i Desenvolupament de l’Administració Electrònica, Ivan Martí, amb el regidor de l’Àrea de Gestió de Recursos i Modernització de l’Ajuntament de Torrent, Andrés J. Campos; el cap de servei de Modernització Tecnològica i Informàtica d’aquest mateix consistori, Manuel Herrero; i la responsable de l’Àrea d’Organització i Modernització-TIC de l’Ajuntament de Paterna, Teresa Martínez Añó.

Ivan Martí ha destacat que aquest acord «representa un pas més en el nostre propòsit d’impulsar projectes col·laboratius entre la corporació provincial i els ajuntaments, per afavorir que les potencialitats i les facilitats d’accés als serveis que permeten les noves tecnologies estiguin a l’abast de la ciutadania en el seu conjunt, independentment del seu lloc de residència», ha indicat.

El responsable de l’Àrea de Modernització i Desenvolupament de l’Administració Electrònica ha assenyalat que el concepte ‘smart city’ «suposa avançar cap a la modernització dels serveis municipals, perquè està dissenyat per tal d’aconseguir una major eficiència, oferir millors serveis a la ciutadania, estalviar costos, disminuir emissions contaminants i impulsar tot tipus d’iniciatives socials, culturals i mediambientals. Potencialitats, totes elles, que faciliten la gestió dels municipis i l’accés dels veïns i veïnes de les nostres localitats a uns millors serveis».

Així mateix, Ivan Martí ha destacat que des de la Diputació «hem dissenyat tot un pla de treball per tal de posar en marxa les funcionalitats de les ‘smart cities’ al major nombre d’Ajuntaments. El que volem és que serveis que fins ara estan només a l’abast de les grans ciutats, també puguen resultar accessibles per als municipis més menuts», ha insistit Ivan Martí.

Projectes ambiciosos

Tant Paterna com Torrent han aconseguit desenvolupar un pla de ‘ciutat intel·ligent’ molt ambiciós. Prova d’això és que totes dues ciutats han estat escollides com a destinatàries de fons EDUSI, que tenen per objectiu el desenvolupament urbà sostenible, fent referència a la millora integral i duradora de les condicions socials, econòmiques i ambientals de les àrees urbanes. Per tal d’aconseguir aquesta integració és imprescindible l’ús d’un repositori comú d’informació, que serà facilitat per part de la Diputació de València.

En aquest sentit, la plataforma seleccionada per la Diputació per tal de prestar els serveis ‘smart cities’ als ajuntaments ha estat Sentilo, la qual ofereix un alt estat de maduresa en entorns d’ús reals. Aquesta és una plataforma de codi obert, que permet la seua usabilitat com a multiplataforma, amb l’objectiu de compartir informació entre sistemes heterogenis i integrar fàcilment aplicacions preexistents.

«Les òptimes potencialitats d’aquesta plataforma de codi obert comportaran importants avantatges, com ara evitar la dependència directa de proveïdors, a més de respectar l’esperit de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat –que incideix en la ‘Reutilització i transferència de tecnologia’–, i afavorir la col·laboració entre diferents administracions i institucions per al desenvolupament d’eines a través de les comunitats d’usuaris», ha detallat el mateix Ivan Martí.

Entre les iniciatives que Torrent i Paterna integraran en la plataforma ‘smart’ de la Diputació, destaquen projectes com la instal·lació de lluminàries intel·ligents, sistemes orientats al recompte de persones, gestió de la qualitat de l’aire i del soroll, recollida de residus o la gestió dels controls de pas de vianants en les immediacions dels centres escolars, entre d’altres serveis.

La col·laboració entre Torrent i Paterna constitueix només un primer pas de cara a la implantació de les ‘smart cities’, ja que l’estratègia de la Diputació de València ha estat consensuada també amb altres ajuntaments amb iniciatives pròpies de ‘ciutats intel·ligents’, com ara Alzira, Gandia o Sagunt. No obstant això, amb el nou pla de ‘smart cities’, la corporació provincial persegueix que les experiències ‘smart’ arriben a les localitats de tota la demarcació de València que així ho sol·liciten.

L’objectiu final rau en establir sinergies entre els diferents consistoris per tal de disposar d’una visió holística de la província, evolucionant del concepte de ‘ciutat intel·ligent’ al de ‘província intel·ligent’.