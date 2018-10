Els Patis coeducativos arriben a Mislata per a promoure la igualtat des de la infància

Print This Post

El projecte persegueix afavorir l’eliminació dels rols i estereotips de gènere en els patis, amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament personal de l’alumnat

Carlos F. Bielsa: “Si formem i eduquem en aquests valors d’igualtat des de la infància, aconseguirem una societat més justa”

Avui s’ha presentat en la Casa de la Dóna de Mislata el projecte de “Patis coeducativos i inclusius”, un pla que cerca, a través de la coeducació en els patis dels col·legis, aconseguir la plena igualtat entre homes i dones des de la infància. El pati de l’escola és, possiblement, el primer espai de socialització de xiquets i xiquetes, i és en ells on aprenen a relacionar-se amb els altres i on coneixen la diversitat de persones.

Educar a través de la coeducació, és fer-ho des d’una perspectiva de gènere, valorant les experiències i les aptituds individuals dels xiquets i xiquetes, independentment del seu gènere. En aquest sentit, el projecte consisteix a reordenar l’espai de joc en els patis escolars i, d’aquesta manera, trobar un equilibri entre les múltiples necessitats de l’alumnat.

En l’acte de presentació del projecte davant representants de totes les AMPAS i claustres dels centres educatius de Mislata, han estat presents l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, la regidora d’Educació, Ana Mª Julián, la regidora d’Igualtat, Carmen Lapeña, i Sandra Molines, psicòloga i professora universitària, promotora del projecte.

El primer que ha volgut remarcar Bielsa en la seua intervenció és la importància que té per a l’Ajuntament un projecte com aquest. “Fer una ciutat més justa, més inclusiva i més igualitària té i ha de ser un dels principals objectius de tot bon govern, i aqueixa és la nostra meta”, afirmava el primer edil. Ell mateix ha animat a tots els centres al fet que se sumeixen a aquest projecte, ja que “si formem i eduquem en aquests valors d’igualtat des de la infància, aconseguirem una societat més justa. En definitiva, una Mislata millor”.

En aquest curs escolar que acaba de començar, són ja tres els centres que s’han sumat a la implantació d’aquests patis inclusius.

Els CEIP Gregorio Mayans i Jaume I i l’IES La Moreria són els primers que van a redissenyar l’espai dels seus patis, amb la intenció que els esports de pilota no siguen els únics protagonistes de l’espai durant els esbarjos, i així activitats més tranquil·les o jocs no competitius no es vegen relegats als racons.

Amb la implantació d’aquesta iniciativa, Mislata es convertirà en un dels primers municipis de la comarca a enfocar la seua política educativa cap a un ensenyament que promoga la igualtat de gènere des de la infància.