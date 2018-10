Patrimoni Històric i Costes acorden iniciar la restauració del búnquer del Saler, símbol de la Memòria Democràtica de València

Connect on Linked in

En una primera intervenció es documentaran les restes que queden del conjunt de la bateria de defensa costanera, una part del qual es troba soterrada en l’arena.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, ha anunciat una primera intervenció arqueològica «en un dels elements patrimonials més característics de la defensa de la ciutat durant la Guerra Civil, el búnquer del Saler –també denominat ‘Copón de Miaja’».

Els passos a seguir s’han acordat en una reunió amb la Direcció General de Costes del Ministeri. La primera intervenció serà la documentació de les restes que queden del conjunt de la bateria de defensa costanera, ja que una part important del mateix pot estar soterrat encara sota l’arena.

L’Ajuntament va sol·licitar al Ministeri la cessió de l’ús del búnquer per a fer-se’n càrrec de la restauració i posada en valor d’este important element patrimonial. En contestació, el Ministeri va sol·licitar que es presentarà un projecte sobre les actuacions a fer-ne, que hauria de ser aprovat abans d’accedir a la cessió del mateix. Atés, però, el soterrament de gran part de la construcció es fa necessària la intervenció arqueològica que ara ha sigut consensuada. Esta intervenció permetrà conéixer prèviament l’estat de conservació del búnquer i així ajustar al màxim el projecte definitiu de restauració i posada en valor.

En paral·lel, s’ha tingut en compte el projecte redactat per l’arquitecte Miguel del Rey, encarregat i consensuat per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i la Mar del Ministeri de forma coordinada juntament amb la Conselleria de Medi Ambient, l’Ajuntament de València i el Parc Natural de l’Albufera. Este projecte s’encamina a la recuperació de dunes i senders entre les platges de l’Arbre del Gos i el Saler per a la conservació d’este tram de sistemes litorals i marins de la Devesa, on es troba el búnquer. El projecte redactat per l’Ajuntament constituirà una acció complementària i necessària per avançar en el projecte més global de regeneració ambiental d’este punt de la Devesa del Saler.

La recuperació del búnquer del Saler s’emmarca dins del Pla de Restauració del Patrimoni que Tello està impulsant durant esta legislatura. En este sentit, la regidora ha afirmat que «el búnquer del Saler constituïx un element patrimonial amb molta història per a València, ja que es tracta del principal símbol de defensa de la ciutat en primera línia de costa durant la Guerra Civil. Actualment sols és visible la plataforma sobre la qual s’assentaven els canons de defensa, però, segons els plànols originals de la fortificació que es troben en l’Arxiu General Militar d’Àvila, el conjunt es completava amb tres galeries soterrades que unien esta torre amb la sala de màquines i el dipòsit de municions. La intenció de la Regidoria és la de poder aconseguir la cessió per part del govern central per poder dur a terme la posada en valor de l’edifici i oferir al visitant la possibilitat d’accedir a ell».

Esta acció també s’emmarca dins de l’objectiu de recuperació de la memòria històrica que Tello ha potenciat amb mesures com el canvi de noms franquistes de carrers o la rehabilitació dels refugis antiaeris de la Guerra Civil de la ciutat.