La patrona d’Alzira celebra les seues festes

La festivitat ha estat acompanyada de nombrosos representants

La processoneta del matí, dins dels actes dedicats a la Verge del Lluch, ha reunit a gran nombre de públic, durant tot el seu recorregut des del parc d’Arabia Saudi fins l’Ajuntament d’ Alzira.

De matí, al parc de les muralles s’ha produit la troballa de la Mare de Déu seguida de la processó cívica que s’ha desplaçat pel carrer major de Santa Maria fins a la Plaça del Carbó.

L’alcalde Diego Gómez, el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, i la regidora de cultura, Aida Ginestar, han assistit a l’acte junt a la resta d’autoritats convidades, el diputat de les corts Valencianes i Secretari Nacional de Política del PP, Vicent Betoret, i regidors de l’oposició que han disfrutat del matí amb les Danses, balls, música de Dolçaina i Tabal de l’associació Les Raboses d’Alzira i l’Ensemble de la SMA (Societat Musical d’alzira).

Com cada any, Sant Roc ha eixit al pas de la Verge del Lluch, per rendir-li pleitesia i acompanyar-la fins l’Ajuntament.

Els presidents de la Reial Confraria de la Verge del Lluch, les Dames i devots, han estat també acompanyats per representants de les principals associacions festives de la ciutat com la JHHCC. Reial Confraria Nostra Senyora de la Murta, Coordinadora de festes de Barris i Partides i Junta Local Falllera entre altres.

En aplegar a l’Ajuntament, la Mare de Déu es portada al balcó per a assomar-la mentre totes les danses ballen a l’unison.

Per la vesprada, els actes en honor a la Verge del Lluch arriben a la fi, amb la tradicional processó celebrada des de l’església de Santa Caterina fins el santuari de la Verge del Lluch, amb un recorregut pels carrers de la ciutat amb la verge a muscles, que s’han omplit de públic, devots, veïns i veïnes.

La patrona d’Alzira ha estat acompanyada per les autoritats, Elena Bastidas, Diputada Nacional, Isabel Boning, Diputada Autonómica, Mari Carmen Contelles, Diputada provincial, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual i regidors de corporació municipal, així com els presidents de la Reial Confraria de la Verge del Lluch, Javier Andujar i Cristina Aliques, les 21 Dames de la Verge, com també per membres de les associacions i col·lectius més representatius de les festes d’Alzira.