Els pedregades d’inici de setmana de la Costera, la Vall d’Albaida i Ribera Alta han afectat unes 9.500 hectàrees de cultiu amb unes pèrdues d’uns 7 milions d’euros

Algunes de les zones afectades ja van patir altres tempestes amb pedra al llarg d’este any i gelades a l’hivern

LA UNIÓ demanarà les mateixes ajudes per als afectats que s’han sol·licitat en els sinistres esdevinguts en el que portem d’any

Les fortes tempestes acompanyades de pedra del principi de setmana ja han afectat principalment al centre i sud-oest de les comarques de la Costera (sobretot Vallada, Canals, Montesa i la Font de la Figuera), de la Vall d’Albaida (Fontanars, Ontinyent, l’Olleria, Aielo de Malferit, Castelló de Rugat i la Pobla del Duc), així com una pedregada a la Ribera Alta (Gavarda, Tous, Antella, Càrcer, Alberic i en la partida de la Garrofera a Alzira). En total prop de 9.500 hectàrees afectades i uns 7 milions d’euros de pèrdues directes en el camp, segons l’informe elaborat pels serveis tècnics de LA UNIÓ de Llauradors.

La superfície total afectada se situaria en al voltant de 9.470 ha, de les que 3.663 has serien a la Costera, 5.107 a la Vall d’Albaida i 712 a la Ribera Alta. El 44% de la mateixa correspondria a cítrics, el 32% a caqui, el 15% a vinya (vinificació, més la planta), el 6% a oliverar, el 3% a ametller.

Algunes de les zones afectades ja van patir altres tempestes amb pedra al llarg d’aquest any i gelades de finals d’hivern i com a conseqüència d’això la quantia del dany i pèrdues econòmiques s’acumulen. Concretament, el passat mes de juliol a pràcticament els mateixos termes municipals de la comarca de la Costera ja van patir un fort pedra que afecte a gairebé 2.000 hectàrees i les gelades de finals del passat hivern van provocar danys i pèrdues en el cultiu del caqui a la Vall d’Albaida i a la Ribera Alta.

El risc de noves tempestes i pedra estarà actiu encara uns dies més, de manera que aquesta estimació podria transformar-se en funció de nous danys.

LA UNIÓ sol·licitarà les mateixes mesures urgents per als afectats que en els anteriors episodis climatològics adversos dels últims mesos i concretament de la Ribera Alta, Ribera Baixa, Utiel-Requena, Els Serrans i l’Alt Palància. Entre elles, el repartiment gratuït de productes cicatritzants, la concessió d’ajudes directes a les explotacions amb danys per pedra, ajudes de minimis de la Unió Europea fins a 15.000 euros per explotació, la reducció del mòdul de l’IRPF, la condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en elles, bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any, establiment de préstecs amb interès subvencionat i també un seguit d’actuacions i ajudes per a les cooperatives comercialitzadores afectades.

Pel que fa a l’assegurança, LA UNIÓ demanarà una agilització de les peritatges per part d’Agroseguro i una taxació i indemnització del dany real en parcel·la en funció de les exigències comercials, independentment de la franquícia establerta.