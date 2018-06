Pere Fuset: “El Corpus és un tresor patrimonial i cultural per al poble valencià”

Connect on Linked in

Milers de persones han acudit a la festa grossa de la ciutat

València s’ha omplit de festa i tradició amb la celebració de la “festa grossa” de la ciutat, el Corpus. Tot i el mal temps que amenaçava l’esdeveniment, milers de persones han assistit tant a la Cavalcada del Convite al matí, com a la solemne Processó de la vesprada, que fan patent el ressorgiment d’una festa que s’ha recuperat amb temps i esforç.

La Processó ha estat plena de color i diversitat. Són molts els elements que conformen aquesta desfilada. Símbols vertaderament emblemàtics fan la seua aparició en aquest dia com La Custodia, que és la més gran del món o la Moma i els momos, que realitzen el seu tradicional ball per lluitar contra els pecats capitals. També hi ha hagut novetats, ja que s’hi ha substituït la tradicional poalà per pètals per tal d’honrar al Sacrament.

Però, sense dubte, l’atracció principal d’aquest esdeveniment són Les Roques i els 285 personatges bíblics que les acompanyen. Són els Amics del Corpus els encarregats de representar l’Antic Testament i el Nou Testament mitjançant els personatges que els protagonitzen.

En finalitzar el recorregut l’arquebisbe de València, Antonio Cañizares ha beneït la Custodia a la seua aplegada a la Catedral. A més, Cañizares ha aprofitat per a instar a la unitat i la Fe en Espanya.