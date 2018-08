El peruà Hugo Peña gana la 52 edició del Torneig d’Escacs Vila de Mislata

Connect on Linked in

Del 6 al 12 d’agost es va disputar a Mislata el prestigiós certamen escaquista, en el que van participar des de jugadors amb rànquing nacional i internacional a més d’un centenar d’escolars de la localitat Mislata va tornar a ser epicentre de l’escacs nacionals, i en especial de la Comunitat Valenciana, on el Torneig d’Escacs Vila de Mislata és considerat com un dels més prestigiosos de la regió.

Esta 52 edició va coronar com a campió absolut al limeño Hugo Peña Morales, que, encara que curiosament va començar perdent la seua primera partida, finalment va poder remuntar i va guanyar cada un dels seus enfrontaments, alçant-se amb la victòria final.

El peruà, que va aprofitar unes vacacions estivals familiars per a participar per primera vegada en la cita, va destacar les bondats del torneig celebrat en el centre sociocultural La Fàbrica, tant per les seues instal·lacions com per la magnífica organització que en tot moment ha anteposat facilitar en tot el possible la participació als esportistes.

El torneig, organitzat pel Club d’Escas de Mislata, amb el suport de l’Ajuntament de la localitat, i que es caracteritza per acollir participants de diferents procedències, nacionalitats i gèneres, va repartir més de 50 premis entre els 225 jugadors inscrits. Al campió peruà, se li van unir en el pódium de la categoria Open A, José Torres Sánchez, del Club d’Escacs Laboratoris SYS de Paterna i la gran mestra francesa Camina Safranska.

El guanyador en l’Open B va ser el jugador del C.A. Camp de Morvedre, Norman Davidovas. La segona posició va ser per a Víctor Penadés, del C.A. Dama Roja i en tercer lloc Adrián Castillo del C.A. Almansa. Finalment, el guanyador en el grup C va ser Sergio Hernández Torralba del C.A. Camp de Morvedre, seguit de David Crespo del C.A. Guadalajara i Noelia Català del C.E. Escola d’Escacs de Castelló.

En paral·lel, la ja clàssica cita de Mislata, es va celebrar el torneig escolar sub-16, que va acabar desbordant les previsions de participació amb més de 100 inscrits. Finalment, el guanyador va ser el jugador local Rubén Gonzálves, seguit per Nieves Sanleón, del C.A. Silla, i per Diego Macías pi, del C.A. EVA Manises. Una gran notícia que va destacar la regidora de Cultura, Pepi Luján, que va assistir a l’entrega de trofeus junt amb el regidor de Biblioteques, Javier Santes. Ambdós van subratllar la gran importància que té per a Mislata esta enorme participació entre els més jóvens, ja que s’assegura una pedrera d’escaquistes que continuen donant repercussió i prestigi al torneig mislatero.

A més, Luján va voler incidir en l’alta inscripció de xiques en el torneig, de la quals diverses van aconseguir estar en el pódium, ja que “su participació significa una gran espenta per al certamen i la incorporació femenina a este esport és sempre benvinguda i necesaria.”