La pianista Fatima Dzusova presenta a Carlet el seu disc i inicia gira per les comarques valencianes

Fatima Dzusova, guanyadora del concurs internacional de Piano “Premi Iturbi” en 2017, presenta, el dimecres 26 de setembre al Teatre Giner de Carlet, el seu disc gravat al Palau de les Arts de València.

La pianista, com ja feren Sae Yoon Chon i Jorge Nava en altres municipis, oferirà un recital a La Font d’En Carròs, Godella i València, els dies 27, 28 i 29 de setembre respectivament.

El dimecres 26 de setembre, a les 19.00 hores, la pianista russa Fatima Dzusova, guanyadora del concurs internacional de piano “Premi Iturbi” en l’edició de 2017, presenta el seu disc al Teatre Giner de Carlet amb un recital. La gravació del disc, que es va realitzar al Palau de les Arts amb obres de Listz i Ravel, forma part del premi que atorga l’àrea de Cultura de la Diputació de València.

La vencedora de l’última edició del “Premi Iturbi” aprofitarà la seua visita a terres valencianes per a oferir tres actuacions en La Font d’En Carròs, Godella i València, els pròxims dies 27, 28 i 29 de setembre. Aquestes actuacions tanquen el Cicle de Recitals del Concurs Internacional de Piano de València, en el qual ja han participat Jorge Nava i Sae Yoon Chon, tercer i segon classificats, i que ha passat per municipis com Quatretonda, Moixent, Sagunt o Aiora.

Fatima Dzusova, que guanyà el seu primer concurs als nou anys, interpretarà una selecció d’obres de Haydn, Brahms, Liszt i Tchaikovsky, amb la seua característica presència escènica.

Els veïns i les veïnes de La Font d’En Carròs podran gaudir d’aquesta actuació el dijous 27 de setembre a l’Auditori Casa de la Cultura, a partir de les 19.00 hores. Per la seua banda, en Godella serà el Centre d’Art Villa Eugènia on tindrà lloc l’actuació de Dzusova, el divendres 28 a les 19.00 hores. Per últim, per tancar el cicle de concerts, la guanyadora del “Premi Iturbi” 2017 actuarà a la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència el dissabte 29 de setembre a les 19.00 hores.