Al costat d’aquesta localitat de l’Horta, Gavarda i Ròtova també han decidit delegar les seues funcions de recaptació i gestió tributària a la corporació provincial

L’àrea d’Hisenda que dirigeix Toni Gaspar segueix rebaixant de forma progressiva el cost d’aquest servei per als més de 200 ajuntaments que han cedit la gestió de tributs a la Diputació

27/12/2017.Picanya s’incorpora al servei de gestió tributària de la Diputació de València. La sol·licitud de Picanya, un municipi de l’Horta amb més d’11.000 habitants, se sumisca a la de més de 200 municipis i ens locals perquè siga la corporació provincial qui s’encarregue de la prestació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

D’aquesta forma, Picanya és ja un més dels ajuntaments que confien la seua gestió tributària a la Diputació, després de l’aprovació de la sol·licitud en el ple de desembre, i ho fa en companyia de Gavarda, que també ha demanat la seua inclusió en aquest servei que presta l’àrea d’Hisenda que dirigeix Toni Gaspar. D’altra banda, el municipi de Ròtova, al que ja se li prestava una part del servei, ha sol·licitat a la Diputació que s’encarregue també de la gestió de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Alliberar de càrregues als municipis

La Diputació de València, a través del Servei de Gestió Tributària, presta als ajuntaments els serveis de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals i altres ingressos de dret públic, tasca que té un xicotet cost que el departament de Gaspar ha anat reduint progressivament des de l’inici de la legislatura. L’última d’aquestes revisions a la baixa es va produir fa un parell de mesos, quan el ple de la Diputació va aprovar rebaixar del 3% a l’1,75% la taxa que cobra per realitzar aquesta tasca, a més de suprimir algunes tarifes com la del servei d’actualització del padró de l’IBI.

Com va apuntar el president, Jorge Rodríguez, aquesta decisió ha sigut possible gràcies a “una gestió eficient per a afrontar polítiques econòmiques i socials” que obrin “noves vies de col·laboració amb els municipis, mancomunitats i la Generalitat”. “Venim a escoltar als pobles i a cedir-los el protagonisme, al fet que siguen els governs locals els qui decidisquen”, insisteix Rodríguez. En aqueixa línia s’emmarca aquest servei que allibera de càrregues als consistoris i ens locals i els ajuda a escometre les tasques tributàries posant a la seua disposició els recursos provincials.

La inclusió i ampliació de servei a aquests tres municipis posa de manifest que cada vegada són més els alcaldes i alcaldesses que confien en el treball dels tècnics de la Diputació per a gestionar els seus tributs, la qual cosa els permet ampliar la seua capacitat per a gestionar els recursos municipals de manera més eficient i alliberar part d’aqueixos recursos per a dedicar-los a altres assumptes que redunden en benefici de la ciutadania.

“La idea és que el cost de la recaptació voluntària se seguisca reduint i que cap ajuntament pague més per derivar la seua gestió a la Diputació”, ha explicat el diputat d’Hisenda, Toni Gaspar. La previsió que s’ha fet des d’aquest departament estima que dels 6.363.439 euros que es van recaptar l’últim any que es va aplicar el 3%, es passarà a recaptar 4.093.937 euros en 2018. És a dir, més de dos milions d’euros es quedaran a partir d’ara en els ajuntaments i seran els alcaldes i alcaldesses els qui decidisquen en què s’han d’invertir.