Picassent acull els XXXVI Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana amb 600 participants

Les 7 escoles de la localitat es donen cita al Poliesportiu municipal

L’alumnat va participar la setmana passada a la fase local dels XXXVI Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana, en una cita molt marcada al calendari esportiu i escolar de la nostra localitat, i que es va desenvolupar a les instal·lacions del Poliesportiu municipal.

El dijous dia 7 va ser el torn per a la jornada esportiva i d’entreteniment, on participaren més de 350 xiquets i xiquetes de 4t de Primària de tots els col·legis de Picassent, tant els públics i els concertats, com ara els privats, en un dia de germanor i competició amb un caire net i esportiu.

En este sentit, el regidor d’Esports, Iván Mocholí, que va gaudir de les jornades esportives, va voler destacar «l’esperit de joc net i en unes instal·lacions de primer orde, com ara el Poliesportiu municipal, on es premia la tasca i l’esforç de tot un any».

Pel que fa al divendres, hi participaren 240 alumnes de les classes de 6é de Primària de tots els centres escolars de Picassent en la jornada d’atletisme de la fase local dels jocs escolars, on van competir en proves de velocitat, fons, salt de llargària i llançament de baló medicinal, a més de la prova de relleus 4×60. Per concloure les jornades, es van lliurar els trofeus de la participació de les escoles en esports d’àmbit col·lectiu com ara Handbol, Bàsquet i Futbol Sala.