Picassent i Alcàsser celebren la festivitat de la Verge del Pilar

L’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Salva Morató, van participar divendres passat, amb motiu de la festivitat de la Verge del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, a la celebració dels actes programats per a este dia. Enguany, la festivitat s’ha viscut a la localitat veïna d’Alcàsser, on els representants picassentins van acompanyar l’alcaldessa, Eva Zamora, i altres càrrecs municipals de la població, així com el Tinent en Cap de la Guàrdia Civil de Picassent, Juan Francisco Morales.

Tots i totes varen participar de la celebració d’una missa a l’església de Sant Martí Bisbe. Després, es va servir una copa de vi espanyol i tant l’alcaldessa com el regidor varen rebre una placa de mans de la Guàrdia Civil, com a mostra d’agraïment per la seua col·laboració amb este cos de seguretat.