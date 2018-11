Picassent aprova una moció per lluitar contra les plagues agrícoles i les poblacions de mosquits

Print This Post

El ple ratifica traslladar al Ministeri d’Agricultura els acords per poder prendre mesures efectives

L’Ajuntament de Picassent va aprovar, en la darrera sessió plenària, una moció presentada pel grup municipal socialista relativa a la presa de mesures contra les plagues agrícoles i les poblacions de mosquits. En este sentit, el regidor d’Agricultura, Joan Vicent Aguado, va explicar que «la prohibició d’insecticides i productes fitosanitaris per part de la Unió Europea està provocant en els últims mesos que les plagues agrícoles proliferen de manera desmesurada i afecten greument els cultius de la Comunitat Valenciana». A més, l’existència indiscriminada de colònies de mosquits molesten amb les seues picadures a la població en general, tant als pobles, com al camp i també a la ciutat.

Aguado, durant la presentació de la moció, va apuntar que «les espècies d’insectes han arribat fins ací d’altres països i que, a falta de l’aplicació de mesures, lluny d’extingir-se s’han reproduït i han acabat instal·lant-se de manera definitiva al nostre territori». D’esta manera, l’Ajuntament vol fer ressò de les denúncies dels representants dels sectors agraris, que han manifestat, en reiterades ocasions, la incomoditat que provoca esta situació que fins i tot impedix que els agricultors puguen desenvolupar les seues tasques amb normalitat.

Davant d’esta situació, l’Ajuntament de Picassent ha volgut ser portaveu de les queixes per les plagues de mosquits en un terme extens, amb prop d’una vintena d’urbanitzacions i cases disseminades. Per altra banda, també al nucli urbà, la proliferació de les poblacions de mosquits impedixen, per exemple, que les famílies pugues gaudir tranquil·lament als parcs i zones verdes, i inclusivament també es complica el fet d’estar a l’interior de les cases amb les finestres obertes.

El regidor va assenyalar que «des del punt de vista de l’agricultura, al nostre poble ens afecta especialment este problema perquè tenim un terme municipal molt extens amb un gran nombre de camps abandonats, on proliferen a gran ritme les plagues, però també comptem amb extensions agràries en actiu amb gran varietat de cultius, els quals, estan veient-se ja afectats». Segons les xifres dels experts, la no utilització de mesures contra les plagues agrícoles ha ocasionat pèrdues d’entre el 20% i el 80 % de la collita de l’arròs. Tot i ser conscients que és una qüestió que extralimita les competències municipals, la moció implica «demanar a les autoritats competents de manera urgent prenguen les mesures necessàries per al benestar de la ciutadania i la conservació dels cultius».

A més, precisament per tractar-se d’un assumpte que no correspon només a l’Ajuntament, s’ha aprovat «traslladar esta proposta d’acord al Ministeri d’Agricultura i al Ministeri per a la Transició Ecològica, a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i també a les Organitzacions Agràries (AVA, Unió de Llauradors i UPA)».