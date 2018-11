Picassent atorga ajudes a la retolació comercial en valencià

Connect on Linked in

Les subvencions van dirigides a comerços, empreses i professionals de Picassent que posen en valencià els seus rètols

A iniciativa de la Regidoria de Cultura i Promoció lingüística, com cada any, des de l’Ajuntament de Picassent s’atorguen les ajudes a aquells establiments i locals que decideixen participar en la promoció i difusió de la nostra llengua i posen el nom dels seus negocis en valencià, ja siga en els rètols interiors o exteriors, en els tendals, cartells lluminosos, etc. “Unes subvencions que són una mostra més del compromís municipal amb el valencià que, per cert, cal recordar que hui es compleixen 35 anys de la Llei d´Ús d’esta llengua, element fonamental del nostre patrimoni i que cal continuar dignificant-la com a pròpia”, afirma l’alcaldessa, Conxa Garcia.

D’acord amb les bases, si l’import de la despesa és igual o superior a 1.000 euros, se subvenciona una quantitat fixa de 200 euros la qual es podrà incrementar en 50 euros, quan la llegenda objecte de subvenció vaja més enllà de la retolació del nom del comerç i la seua adreça. Així mateix, si l’import és menor de 1.000 euros, la quantitat que s’aporta des del consistori són 100 euros, també amb possibilitat d’incrementar-los, en cas que es done la mateixa situació citada abans.