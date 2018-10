Picassent celebra el Dia de la Biblioteca amb l’obsequi de novel·les i llibres juvenils

Connect on Linked in

Els xiquets i les xiquetes pintaran la portada del seu llibre preferit amb les quals es conformarà un mural

Picassent celebra demà dimecres, 24 d’octubre, el Dia de la Biblioteca amb diverses activitats per a tots els públics. De fet, tot aquell que demà vaja a la biblioteca i s’emporte un llibre en préstec serà obsequiat amb una novel·la i, en el cas dels més joves, amb un llibre juvenil. A més a més, els més xicotets també estan ajudant a fer gran la festa del Dia de la Biblioteca, ja que estan pintant les caràtules dels llibres que s’han llegit per a després penjar-les al corredor de la biblioteca. Així mateix, una altra activitat programada per a demà és que els adults recomanen els que més els han agradat i així servixen de guia per als altres.

El Dia de la Biblioteca va ser creat l’any 1997 per l’Associació Espanyola d’Amics del Llibre Infantil i Juvenil amb el patrocini del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en record de la destrucció de la Biblioteca de Sarajevo, que va ser cremada eixe dia de l’any 1992 durant la guerra dels Balcans.

La responsable de la Biblioteca Municipal i de l’Arxiu de Picassent, Ana Bono, destaca el valor dels llibres perquè “ens aporten tolerància, llibertat, opinió, seguretat i una visió de la vida diferent de la nostra”. Es tracta de treballar en l’estima pels llibres, els quals ens ajuden a imaginar, viatjar, explorar, descobrir i viure altres realitats. “Celebrem este dia per tal de traslladar a l’opinió pública la importància de la biblioteca com un lloc de trobament de lectors i lectores de totes les edats i fer de la lectura un instrument de millora de la formació i la convivència”, explica Bono al voltant d’esta data.

La responsable destaca l’èxit del recinte i la bona afluència de públic. Pel que fa a les dades, durant l’any passat la biblioteca va rebre la visita de més de 12.200 persones adultes i de més de 8.200 xiquets i xiquetes, a més es varen prestar vora 13.500 llibres, al voltant de 1.600 pel·lícules i 70 llibres electrònics.

A més, Bono subratlla la consolidació de les animacions lectores, que ja ha complit vint edicions, per les quals han passat quasi un centenar d’autors i contacontes i al voltant de 15.000 alumnes de 2n, 4t i 6é de Primària i de 1r, 2n i 3r de l’ESO. La pròxima edició, on s’espera superar els 1.200 participants de l’any anterior, serà després de Nadal, on també podrem gaudir dels conta-contes per als més menuts i menudes.

Els llibres han d’estar presents a la vida quotidiana i es tracta de despertar l’interés per la cultura i, en concret, per la literatura, en la població xicoteta i jove per tal de crear els lectors de hui i de demà, un treball que correspon a les administracions públiques.