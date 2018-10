Picassent celebra el VIIè Aplec de Danses Populars Escolars amb 350 xiquets i xiquetes

Print This Post

L’alumnat oferix un espectacle que reunix tradició i cultura amb la participació del Grup Cultural Ball de Bastonots

L’esplanada de l’Ermita de Picassent ha sigut hui l’escenari de la celebració del VIIè Aplec de Danses Populars Escolars de la localitat, que han reunit al voltant de 350 xiquets i xiquetes en una trobada amb periodicitat anual.

En concret, l’alumnat, que actualment cursa segon i tercer cicle de primària, ha fet gala del seu saber fer amb diverses danses populars acompanyades de la música més tradicional del tabal i la dolçaina del Grup Cultural Ball de Bastonots. Els participants, dels centres escolars del municipi, com ara Sant Ignasi, Vallivana, Príncep d’Espanya, Carolines i Sant Cristòfor, han delectat el públic present amb balls com ara Les Vetes, Troika, El vals del meu xiquet i La Dansa dels Pastorets del Corpus.

Esta posada en escena ha esdevingut una fita en què l’alumnat i el professorat mostren les seues capacitats artístiques mitjançant l’esforç i el treball realitzats. L’alcaldessa, Conxa Garcia, que ha estat acompanyada de la regidora d’Educació, Belén Bernat, els ha donat la benvinguda i ha gaudit dels balls dels xiquets i xiquetes. Garcia ha assegurat que “es tracta d’un aplec que ja s’ha consolidat amb la setena edició que s’ha celebrat i que acosta la cultura popular com una assignatura més en les escoles del municipi”.

Per a finalitzar l’espectacle, les més de 350 persones participants han acabat la jornada amb dos balls tots junts, La Magrana i la dansa més característica de Picassent, com ara El Ball de Bastonots, i la regidora ha fet entrega d’un socarrat, tauler típic valencià, a cadascuna de les escoles com a record i agraïment a la seua participació en l’aplec. “A més, enguany s’ha celebrat en l’entorn de la festivitat del 9 d’Octubre, en una tasca de recuperació de les nostres arrels i tradicions”, ha explicat Bernat.