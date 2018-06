Picassent comença la Setmana Jove amb un fum d’activitats i una excel·lent acollida

Print This Post

Concerts, Tallers i cites especials com ara el Pikazombi i el Holy Fest, entre les opcions

La Setmana Jove de Picassent ha començat amb moltes propostes de tot tipus, com ara musicals, esportives, teatrals, un fum d’iniciatives que reben una excel·lent acollida. A més a més, esta Setmana Jove se celebra pocs dies després del desé aniversari de la Casa Jove La Torta, tot un referent al panorama picassentí. Així ho explica Voro Donat, tècnic de la Regidoria de Joventut, “enguany és un any de celebracions i la Setmana Jove també ha crescut en oferta”.

El primer cap de setmana trobem les primeres cites, de caràcter musical, amb la baralla de galls i el concert dels grups locals ‘La Maza’ y ‘Los niños del escondite’. El diumenge trobem la vessant més solidària i sostenible i la piscina del poliesportiu va acollir una gimcana molt especial, centrada en un desenvolupament sostenible, perquè la diversió pot anar de la mà de la solidaritat. Els tallers de cuina, dansa i samarretes també han sigut molt benvinguts, segons senyala Donat. El parkour també ha trobat el seu lloc a una agenda molt interessant, esta pràctica esportiva és protagonista amb un grup d’iniciats i amb un altre més avançat, tot i garantir la seguretat dels participants.

També hi ha moment per a conviure i la Gala Jove oferix als col·laboradors i voluntaris, després d’un any de faena, el moment de celebrar i de compartir l’esperit de la Casa Jove La Torta, un lloc de trobament i de sinergies col·laboratives i en xarxa.

Com a novetat d’enguany destaca el Holy Fest, que és una nova alternativa per a la Setmana Jove d’este any tan especial. El Pikazombi tornarà a ser protagonista al Poliesportiu municipal.

A banda de la Setmana Jove, continue les activitats per a este sector de la població i als primers dies de juliol està prevista la trobada de joves actius, per a persones de 14 a 18 anys. Al mateix temps, ja s’està treballant al Festival d’Art Urbà Cromàpica, que ja comença a fer-se visible pels carrers de Picassent i que prepara la seua tercera edició per al setembre. De fet, ja va deixar les primeres petjades durant el cap de setmana de la Fira de la Tapa i el Comerç i les Festes de La Miraculosa. Tota la informació està disponible a la Casa Jove La Torta i al web www.picassent.es/cromapica.