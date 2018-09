Picassent homenatja a cinc membres del cos de la Policia Local

Print This Post

L’acte tingué lloc a l’esplanada de l’Ermita on centenars de veïns i veïnes s’acostaren per donar inici a les Festes Majors 2018.

L’Ajuntament de Picassent va celebrar divendres passat un acte de felicitació pública i homenatge a cinc membres del cos de la Policia Local: L’Oficial Jacobo Domingo Cortés i els Agents Vicente Salinas Fernández, Vicente Camañes Jiménez, José Martín del Fresno i José Pedro Sánchez Duarte per la seua actuació policial destacada.

L’acte comptà amb la presència del Director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana, Josep Mª Àngel Batalla, i de l’assessora del Delegat del Govern en matèria de violència de gènere, Inés Perlés, tots dos convidats per l’alcaldessa, Conxa Garcia, així com també estigueren presents el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató i l’Intendent en cap de la Policia Local, Miguel Ángel Grande.

L’alcaldessa va felicitar públicament els guardonats i els va dirigir unes paraules d’agraïment per la seua dedicació i esforç particular de cara a la Seguretat Ciutadana; així mateix ho va fer el Director de l’Agència Valenciana de Seguretat qui va destacar el treball del col·lectiu del cos de la Policia Local, el qual, “està per servir amb entrega i donar tranquil·litat a la població”.

Cadascú dels policies va rebre una placa commemorativa i de reconeixement per la seua actuació conjunta al novembre de 2017, quan van detenir a dues persones com a presumptes autors de robatori amb violència i d’un delicte de detenció il·legal sobre les persones.