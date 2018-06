Picassent lliura els Premis Afany de Superació a 27 xiquets i xiquetes de 6é de Primària

Connect on Linked in

L’alcaldessa reconeix l’esforç de l’alumnat en un acte molt emotiu celebrat al Saló de Plens

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Picassent va acollir ahir a la vesprada el lliurament dels Premis Afany de Superació, un acte on es va premiar l’esforç i la capacitat de treball de 27 xiquets i xiquetes que finalitzen este any 6é de Primària. L’alumnat, les seues famílies, el personal docent dels CEIP Mare de Déu de Vallivana, Sant Ignasi de Loiola, Príncep d’Espanya i col·legi Sant Cristòfor Màrtir, van viure un acte molt emotiu on els premiats i les premiades ocuparen els llocs que habitualment són per als regidors, en un exercici de reconeixement a la constància al llarg de la seua etapa formativa.

L’acte, presidit per l’alcaldessa, Conxa Garcia, i per la regidora d’Educació, Belén Bernat, va omplir el Saló de Plens, és ja una cita al calendari escolar i municipal, ja són 4 anys dels Premis Afany de Superació, i es convertix en una festa i una celebració per la feina ben feta. En este sentit, l’alcaldessa va donar la benvinguda i va agrair la seua presència a tots els presents, en especial als guardonats, «veritables protagonistes d’esta vesprada».

«Heu de ser conscients que heu sigut escollits pels vostres docents després de recórrer un llarg camí. Un gran recorregut marcat per l’esforç i l’esperit de superació i que ara es tanca, una vegada arribada l’hora dels somriures, l’alegria, l’harmonia i la celebració», va assenyalar Garcia. L’alcaldessa, entre els somriures de complicitat de mestres, familiars i alumnat, els va considerar «un clar exemple per a totes i tots, ja que amb tenacitat i esforç heu continuat endavant dedicant totes les hores que han sigut necessàries als estudis per a superar un curs rere un altre».

El lliurament dels premis és també un moment de trobada i convivència amb la participació de les escoles del municipi i un punt que marca la fi d’una etapa, l’Educació primària, i anuncia el començament de la següent, plena de novetats. «Vos aconselle que afronteu el canvi amb tranquil·litat i molta paciència. Vosaltres, mireu i continueu sempre endavant, simplement, continueu fent les coses tal com les heu estat fent fins ara, sense perdre els ànims i estudiant amb disciplina i esforç», va afegir.

L’alcaldessa, en el seu nom i en el de la regidora d’Educació, també va voler fer un reconeixement a la tasca dels mestres i de les mestres, així com dels pares i de les mares: «Vos encoratgem a seguir en este camí d’aprenentatges i també animem i felicitem les vostres famílies que sempre han estat ben a prop, oferint-vos la seua estima incondicional, una abraçada quan ha fet falta i de segur que també moltes reflexions amb trellat».

L’acte va concloure en el lliurament dels diplomes, unes paraules molt emotives de presentació i d’agraïment de tots i cadascun dels 27 premiats i premiades i un berenar on la satisfacció i l’alegria anaven de la mà.