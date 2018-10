Picassent pedaleja per una vida saludable

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El municipi viu el 9 d’octubre amb la campanya Cuida’t per a la prevenció de drogodependències

El dia de la bici a Picassent és una iniciativa de la Regidoria de Drogodependències que pretén donar a conéixer i observar millor el patrimoni urbà així com promoure hàbits de vida saludable. Des de les 10 del matí, els carrers del municipi foren ocupats per centenars de veïns i veïnes de totes les edats, qui, amb les seues bicicletes, varen conviure en una jornada que finalitzà amb un esmorzar en germanor a l’Ermita i el sorteig d’una bicicleta entre les persones assistents, obsequiada per Bicis Agulles.

Segons el regidor de l’àrea, Carles Silla, el dia de la Bici pretén fomentar l’esport i l’oci saludable allunyats del món de les drogues. I per això, un any més, des de la Regidoria es posa en marxa la Campanya Cuida’t per a la prevenció de drogodependències amb l’objectiu de conscienciar la població i previndre l’ús d’estes substàncies.

Picassent pedalea por una vida saludable

El municipio vive el 9 de octubre con la campaña Cuida’t para la prevención de drogodependencias

El día de la bici en Picassent es una iniciativa de la Concejalía de Drogodependencias que pretende dar a conocer y observar mejor el patrimonio urbano así como promover hábitos de vida saludable. Desde las 10 de la mañana, las calles del municipio fueron ocupados por centenares de vecinos y vecinas de todas las edades, quienes con sus bicicletas, convivieron en una jornada que finalizó con un almuerzo en la Ermita y el sorteo de una bicicleta entre todas las personas asistentes gentileza de Bicis Agulles.

Según el concejal del área, Carles Silla, El día de la Bici pretende fomentar el deporte y el ocio saludable alejados del mundo de las drogas. Y por eso, un año más, desde la Concejalía se pone en marcha la Campaña Cuida’t para la prevención de drogodependencias con el objetivo de concienciar a la población y prevenir el uso de estas sustancias.