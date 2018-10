Picassent presenta a la ciutadania el projecte de reforma de l’esplanada de l’Ermita licitat per 1,3 milions d’euros

Print This Post

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i l’arquitecte, José María Tomás Llavador, parlem dels detalls de la intervenció

L’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, acompanyada per la regidora d’Urbanisme, Lola Albert,i l’arquitecte José María Tomás LLavador van presentar ahir dimarts a la ciutadania el projecte de reforma i adequació de l’esplanada de l’Ermita. Es tracta d’una obra d’envergadura que té un pressupost de 10 milions d’euros, dels quals 5 provenen dels fons europeus i els altres 5 es finançaran amb recursos de la Diputació de València i de l’Ajuntament de Picassent.

A l’acte, celebrat a la Casa de Cultura, van assistir al voltant de cent persones interessades a conéixer els detalls del projecte de primera mà. L’alcaldessa va destacar la importància d’unes obres, la primera fase de les quals s’ha licitat per 1,3 milions d’euros i un termini d’execució de 9 mesos. De fet, Garcia va destacar que es tracta d’un projecte necessari i va argumentar “durant els últims anys hem assistit a la transformació de Picassent en infraestructures i zones verdes, caminem cap al futur amb el disseny d’un poble més sostenible, habitable i capaç de dotar d’una major qualitat de vida a la seua ciutadania, i l’àrea de l’Ermita s’ha quedat obsoleta”.

Pel que fa a les xifres, l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) subvencionarà el 50% del pressupost de licitació, i dels altres 685.390 euros que li correspon pagar al consistori, 400.000 euros serà assumit per Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de la Diputació.

L’entorn de l’Ermita és el punt neuràlgic de la localitat, un aspecte que va subratllar Tomás Llavador “parlem d’un espai de cohesió social, un espai on passa la vida de grans i menuts, i com a eix vertebrador cal donar-li la importància que té i fer-lo més accessible, més còmode i més, si cap, humà”.

Per la seua part, Lola Albert va voler fer valdre “el reconeixement europeu a un treball molt ben fet per part del nostre municipi amb l’arribada dels fons europeus per fer de Picassent un municipi més modern, integrador, verd i sostenible”.

L’alcaldessa va explicar que el projecte manté la creu, la font i el quiosc, tot i que este canviarà d’ubicació. A més, després d’esta primera fase s’inclourà la zona del parc infantil de l’Ermita i tot el seu entorn urbà, és a dir, el carrer Calvari i el carrer Jaume I. L’objectiu final implica reordenar el trànsit i guanyar espai per als vianants, a més de crear una sala d’ús cultural de més de 400 m².

Picassent té molt clar, com a municipi, com vol dibuixar el seu futur. Regeneració social, rehabilitació del teixit productiu i comercial, reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle a l’àrea urbana i augment de l’ús de les energies renovables són altres de les línies d’actuació d’un programa, l’Edusi, que encaixa dins les polítiques municipals.