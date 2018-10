Picassent: La Regidoria dels Majors inicia el curs 2018-2019

Connect on Linked in

Més de 300 persones majors s’inscriuen en les activitats de la Regidoria per al present curs que estrena la Campanya «Activar-se és la clau» amb l’objectiu de fomentar activitats i hàbits de vida saludable entre els majors de Picassent.

Estimular i afavorir el manteniment de les funcions cognitives com ara la memòria, l’atenció, el llenguatge, el càlcul, el raonament, l’agilitat mental, així com conéixer les noves tecnologies amb internet i les xarxes socials, el valencià o inclús poder utilitzar una nova llengua com ara l’anglés són els objectius que conformen la programació oferida, un any més, als cursos i tallers de la Regidoria dels Majors.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia i el regidor dels Majors, Carles Silla, han sigut els encarregats de presentar l’oferta formativa d’enguany en un acte que s’ha celebrat a la Casa de Cultura. Allí, s’ha donat a conéixer també la Campanya Activar-se és la clau que es desenvoluparà durant el curs present i que compta amb el recolzament de la Xarxa de ciutats saludables i està subvencionada pel Ministeri de Benestar Social.

D’esta campanya ha volgut parlar el regidor de l’àrea durant l’acte inaugural, «Dins d’esta Campanya s’han programat moltes activitats, com ara la celebració de la II ruta saludable pel municipi, tallers d’autoestima, creixement personal, cuina saludable, com previndre lesions a casa, teatre, entre d’altres».

Per altra banda, l’alcaldessa del municipi s’ha dirigit als majors tot i afirmant que, «Si hi ha un fet que denota esta iniciativa formativa és l’excel·lent acollida que sempre tenen les activitats que es promouen des d’esta àrea des d’on els majors fomenten les relacions socials, l’autoestima, i també la seua formació. Perquè mai es tard per aprendre».

Els cursos i tallers començaran dilluns, 15 d’octubre i el primer acte tindrà lloc el 25 d’octubre al Centre de Convivència, amb un taller de risoteràpia patrocinat per la Diputació de València.