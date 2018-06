Picassent s’adhereix a la commemoració del dia de l’orgull LGTBI

Connect on Linked in

Amb motiu de la celebració del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, la Regidoria de Benestar Social i Família ha posat en marxa la campanya Amor és Amor “pa” totes i tots, una iniciativa que està portant-se a terme als forns del municipi. Per això, s’han dissenyat 25.000 borses de pa il·lustrades amb els colors de la bandera gai i que el veïnat recollirà en el moment que faça efectiva la compra de pa en estos establiments.

Des del mes de maig, l’Ajuntament ha portat a terme diferents activitats per lluitar contra l’homofòbia i educar en el respecte. Donada la importància d’este fet i en eixe sentit, cal destacar les sessions formatives que han tingut lloc amb l’alumnat de l’IES l’Om i l’escola Les Carolines. Així també, hui dijous i durant el plenari municipal, s’aprovarà l’adhesió de l’Ajuntament al Manifest de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb l’objectiu de reafirmar el compromís de les administracions públiques amb els drets humans i amb el principi d’igualtat efectiva entre les persones del que forma part la diversitat sexual, així com també, lluitar contra la discriminació de les persones per la seua orientació sexual o identitat de gènere i condemnar les agressions cap a les persones LGTBI.

Així ho ha volgut manifestar al respecte, el regidor de l’àrea de Benestar Social, Carles Silla, «Commemorar el Dia Internacional de l’orgull LGTBI és visibilitzar l’orgull personal i col·lectiu de ser i mostrar-se com és cada persona, exigint respecte i no ser discriminat per este motiu». A més també ha destacat que, «Amb les diferents accions que portem endavant des de l’Ajuntament volem reafirmar el nostre compromís per fer efectiu els drets de les persones a ser tractades des de la igualtat i la no discriminació per la seua orientació sexual o identitat de gènere».

Per la seua part, l’alcaldessa, Conxa Garcia, ha volgut destacar que, «Amb esta campanya volem combatre la discriminació per raó de l’orientació sexual, així com reafirmar el nostre compromís de treballar per la igualtat, el respecte, els drets i la llibertat de totes les persones. Com a institucions públiques i com a societat hem de continuar treballant per garantir els drets de les Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transexuals i Bisexuals, garantint una visió respectuosa i inclusiva que acabe amb els estereotips creats per la ignorància i que tant de mal fan al col·lectiu LGTBI».

Amb esta campanya, els forns de Picassent, subministraran hui el pa a tot el veïnat que faça efectiva la seua compra amb estes borses dissenyades per a l’ocasió amb l’objectiu de fer visible i manifestar que l’amor és la llibertat màxima de l’expressió i el sentiment entre les persones.