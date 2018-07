Pikazombi i una Holy Fest tanquen les activitats d’una setmana jove molt especial, a Picassent

Connect on Linked in

La Setmana jove ha completat tot un ventall de possibilitats omplint durant més de 7 dies una agenda farcida d’activitats diverses i que s’emmarquen també dins de la celebració del Xé aniversari del recinte jove

L’edició d’enguany ha sigut sinònim de l’oci alternatiu i les interrelacions entre el jovent del nostre municipi. Les propostes arrancaren divendres, 22 de juny amb les interpretacions en directe de la baralla de galls i la música dels grups locals «La Maza» i «Los niños del escondite». A estes, les seguiren una gimcana a la piscina d’estiu del Poliesportiu, la pràctica del Parkour, la Gala Jove, així com la celebració de diversos tallers centrats en la cuina, la dansa i decoració de samarretes.

Els plats forts han arribat este cap de setmana, al més pur estil Pikazombi, a través d’un esdeveniment d’oci alternatiu en la nit terrorífica de dissabte, amb molta por i ganes de superar les proves repartides per la zona del Poliesportiu i de l’IES l’Om. Vora un centenar de joves varen aconseguir sobreviure a esta apocalipsi zombi nocturna per viure ja durant la vesprada de diumenge, la Holy Fest, la festa dels colors que va deixar una catifa ben acolorida per terra i per aire donant així per finalitzada una Setmana Jove molt especial.