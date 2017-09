Pilar Moncho destaca els avantatges socials inherents a l’impost turístic

Els membres del Consell Rector han exposat les conseqüències del nou gravamen que s’aplicarà als turistes i visitants de la Comunitat

19/09/2017.La diputada de Turisme de la Diputació de València i vicepresidenta del Patronat de Turisme de València, Pilar Moncho, ha destacat els avantatges socials inherents a la implantació del nou impost turístic en el debat sorgit durant la reunió del Consell Rector del Patronat celebrada aquest matí en el Saló de Reines de la Diputació de València.

La màxima responsable de l’Àrea de Turisme de la Diputació ha manifestat que “podem comprovar com en cap dels llocs on ja s’aplica aquest gravamen, com Catalunya i Balears, ha afectat negativament”. Al contrari, “el govern balear preveu aconseguir una recaptació de 120 milions d’euros l’any que ve que poden ser invertits per a mantenir les instal·lacions i oferir un servei turístic d’alta qualitat”.

Segons Moncho, “en cap cas l’impost repercutirà en la butxaca dels valencians, sinó que és una quantitat, mínima, que podria oscil·lar entre 0,50 i dos euros, que aportaran els turistes per les seues pernoctacions a la Comunitat, no solament en hotels sinó també en apartaments, cámpings, etc.”. En aquest sentit, Pilar Moncho ha destacat que aquesta pot ser una bona eina per a regularitzar l’activitat econòmica submergida vinculada a l’allotjament.

A més, la diputada de Turisme entén que la recaptació de l’impost turístic finalista ha de repercutir els municipis per a pal·liar les seues necessitats. Per a açò, la recaptació de l’impost hauria de destinar-se també al desenvolupament i cobertura de despeses municipals”.

La diputada de Turisme ha agraït les intervencions dels membres del Consell Rector i els ha emplaçat a traslladar els seus suggeriments i aportacions per a perfilar la implantació del futur impost per consens.

Noves ajudes per a combatre l’estacionalitat en la costa

D’un altre costat, el Consell Rector ha donat compte de la proposta de convocatòria d’ajudes a municipis costaners per a la desestacionalització i dinamització turística de les seues platges.

Pilar Moncho ha explicat que les noves ajudes substitueixen a les subvencions directes que s’atorgaven per disposar de les banderes “Q” de qualitat de l’ICTE i comptaran amb una consignació de 309.000 euros.

Els beneficiaris de la convocatòria s’amplien fins als 24 municipis costaners valencians que tenen platja, enfront dels 11 que contemplava l’anterior pla de banderes: Sagunt, Canet d’en Berenguer, Puçol, El Puig, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Massalfassar, Albuixec, Albalat dels Sorells, Foios, Meliana, Alboraia, València, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Daimús, Guardamar, Bellreguard, Miramar, Piles i Oliva.

Nou perfil turista

Per la seua banda, el director del Patronat, Evarist Caselles, ha intervingut en la reunió per a presentar l’Informe sobre la temporada turística estival. En la seua valoració, Caselles ha destacat que quantitativament s’observa una estabilització o estancament del nombre de visitants però qualitativament “assistim a l’arribada d’un perfil de turista amb major capacitat adquisitiva, procedent de destinacions més llunyanes com Mèxic, Estats Units o Austràlia que contribueix a desestacionaltizar el sector perquè la seua arribada s’amplia en època no estival”.