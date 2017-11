Pilar Moncho destaca la “complicitat institucional i les bones pràctiques” com a garanties d’èxit del sector turístic

La diputada de Turisme de la Diputació participa en l’apertura de la IV Cimera Mundial d’Agències de Viatges, celebrada aquest matí en el Museu de les Ciències Príncep Felip de València

02/11/2017.La diputada de Turisme en la Diputació i vicepresidenta del Patronat de Turisme de València, Pilar Moncho, ha destacat avui “la complicitat de les institucions valencianes i la vinculació de noves propostes a les bones pràctiques del Codi Ètic del Turisme”, com a garanties d’èxit davant els nous reptes que afronta el sector, durant l’apertura de la IV Cimera Mundial d’Associacions d’Agències de Viatges (CEAV).

“Som conscients de les dificultats per les quals travessa aquesta activitat econòmica i que apareixen nous reptes que obliguen a modificar els comportaments comercials, però com a responsables polítics de la gestió dels nostres recursos vetlem per la presència d’aquesta governança col·laborativa i ètica en l’establiment de noves propostes i estratègies”, ha explicat.

L’acte, celebrat en el Museu de les Ciències Príncep Felip, ha comptat també amb la participació del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de València, Sandra Gómez; i el president de la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV), Rafael Gallego.

El IV Summit of Travel Agencies Association està organitzat per la CEAV, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de València, l’Agència Valenciana de Turisme (AVT) i la Fundació Turisme València, i reuneix des d’ahir i fins demà divendres a València a més d’un centenar de presidents i alts càrrecs d’associacions d’agències de viatges, arribats de més de 60 països de tot el món, per a analitzar les últimes tendències turístiques mundials.

Sopar oficial “Del Tros al Plat”

D’altra banda, el Patronat de Turisme de València i la seua marca València Turisme faran partícipes aquesta nit de la cultura gastronòmica valenciana que representa la tradicional expressió ‘Del Tros al plat’ a tots els agents de viatges reunits en la ciutat amb motiu de l’esdeveniment mundial, durant el sopar oficial del congrés, que se celebrarà en l’edifici Veles e Vents de la Marina.

El menú ‘Del Tros al Plat’ estarà compost per productes autòctons valencians, com un entrant de “menjar blanc” amb vinagreta d’adobats, una “espardenyà d’all i pebre” com a plat principal i corder de Viver amb pa amb tomaca, a més d’unes postres “terra de cítrics” per a concloure la degustació, tot açò amanit amb vins valencians.

“Amb aquest menú perseguim que els prescriptors que participen en la trobada comproven en primera persona com és fer turisme a València i les seues comarques, a través d’una experiència única, com és ‘Del Tros al Plat’, que uneix a productors, mercats, gastronomia i el singular living valencià que ‘atrapa’ al visitant quan arriba a la nostra terra”, ha manifestat la diputada de Turisme.