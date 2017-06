Pilar Moncho destaca la connexió entre empreses turístiques i públic en la Fira de les Comarques

La vicepresidenta del Patronat assegura que la cita és “cada vegada més fira perquè et permet organitzar la teua experiència, viatge o escapada, no solament és un aparador sinó que ha sigut una oportunitat per a activar el sector”

En només dos dies i la vesprada de divendres s’han servit més de 10.000 degustacions en la zona gastronòmica “Del tros al plat”

28/06/2017.La vicepresidenta del Patronat de Turisme de València i diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, ha destacat la connexió entre empreses turístiques i públic directe que ha propiciat la nova Fira de les Comarques celebrada durant el cap de setmana passat en la Plaça de Bous de València.

Tal com ha assenyalat Pilar Moncho, la cita turística organitzada pel Patronat de Turisme “cada vegada és més fira perquè et permet organitzar la teua experiència, viatge o escapada; no solament és un aparador sinó que ha sigut una oportunitat per a activar el sector”.

En només dos dies i mig –la vesprada del divendres, dissabte i diumenge- es van servir més de 10.000 degustacions en la zona gastronòmica “Del tros al plat”, va haver-hi 54 actuacions i es van oferir més de 120 productes turístics oferits per empreses de turisme actiu, de turisme cultural, d’empreses relacionades amb la gastronomia i municipis de 13 comarques diferents i set mancomunitats.

Èxit de públic i d’organització

Segons ha assenyalat la màxima responsable de l’àrea de Turisme de la Diputació, “hem rebut l’agraïment exprés de les empreses, mancomunitats i ajuntaments que han participat en la fira perquè han pogut interactuar directament amb la població”.

“Ha sigut un èxit de públic i d’organització i hem aconseguit combatre alguns dels inconvenients sobrevinguts, com la sufocant calor, amb refrescants activitats que no han deixat indiferent als milers de visitants que s’han acostat a les casetes de la Fira de les Comarques”, ha manifestat Pilar Moncho.

A més, la diputada de Turisme ha assenyalat l’encert de la nova distribució de la fira i la seua nova definició territorial, amb agrupació de destinacions per comarques, que ha permés donar més relleu i visibilitat a totes les propostes turístiques valencianes suggerides i oferides.

Més de cent premis

El Patronat de Turisme, a més, va inc entivar la visita als diferents espais de la Fira de les Comarques amb un passaport a nombrosos premis relacionats amb les propostes turístiques presentades. Els visitants que han participat amb el passaport opten a més de cent premis aportats pels ajuntaments i les empreses participants, com per exemple estades de cap de setmana per a dues persones, activitats de turisme actiu, menús en restaurants, visites guiades i lots de productes gastronòmics.

El resultat dels premis es comunicarà als guanyadors i es publicarà en la web del Patronat: www.valenciaturisme.org.