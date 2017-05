Pilar Moncho a estudiants de Turisme: “Hem d’afermar la connexió entre aules, institucions i empreses per a professionalitzar el sector”

La vicepresidenta del Patronat i diputada de Turisme de la Diputació de València comparteix una classe de “Política Turística” amb alumnes del Grau de Turisme en la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de València

Pilar Moncho ha participat en l’aula a invitació de la professora titular de “Política Turística”, Aurora Pedro Bueno, i ha assegurat als estudiants que “experiències com aquesta són necessàries per a construir lligams entre els àmbits laboral i institucional i l’universitari”. “Hem d’afermar la connexió entre aules, institucions i empreses per a professionalitzar el sector i per a acostar la realitat a la universitat”.

En la seua intervenció, la màxima responsable de l’Àrea de Turisme de la Diputació de València ha explicat les accions estratègiques del Patronat de Turisme de València que, tal com ha assenyalat “han canviat de direcció des que vam assumir la responsabilitat de govern fa ara quasi dos anys”.

Igualtat en Turisme

En aquest sentit, Pilar Moncho ha destacat la transformació de les subvencions públiques directes i discrecionals en un sistema d’ajudes obertes i transparents, obertes a tots els ajuntaments, i també a les associacions i fundacions sense ànim de lucre, mitjançant una convocatòria pública”. A més, ha reivindicat la necessitat d’establir polítiques d’igualtat en tots els sectors. “El passat 8 de març vam presentar el nou Pla Integral d’Igualtat de Gènere en el Turisme 2020que hem implantat en el Patronat i que, entre altres indicacions, condiciona la concessió d’ajudes públiques locals al compliment de la garantia d’igualtat”.

Del tros al plat, La mar de València i L’Art del Turisme

Un altre dels temes abordats per Moncho ha sigut el “viatge que hem iniciat en el territori valencià per a transformar els excel·lents recursos turístics en productes turístics sostenibles, competitius i de qualitat”. Entre altres iniciatives, ha assenyalat l’especial rellevància de tres nous productes turístics de València Turisme per a dinamitzar i aportar competitivitat al sector: “Del tros al plat”, “L’Art del turisme” i “La mar de València” amb la col·laboració de l’IVAM, la Marina i l’Ajuntament de València.