Pilar Moncho: “Li hem canviat la cara a la promoció de les comarques per a accentuar el turisme com a generador d’economia”

El nou programa de Promoció Turística de València Turisme inclou més de 100 accions que es presentaran al llarg de 2018 en el cub #visitcomarquesvalència i en l’Oficina de Promoció del Patronat

28/03/2018.La responsable del Patronat de Turisme i diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, ha presentat el nou programa de Promoció Turística València Turisme 2018 en el cub #visitvalènciacomarques instal·lat en La Marina de València. En la trobada amb mitjans de comunicació han participat, a més, el director del Patronat, Evarist Caselles, i el director de la Marina, Vicent Llorens.

La nova programació de Promoció de València Turisme inclou prop de 100 accions turístiques del territori valencià que es presentaran al llarg de 2018 en els dos espais que el Patronat de Turisme disposa en la ciutat de València, el cub #visitcomarquesvalència de la Marina i l’Oficina de Promoció instal·lada en Poeta Querol, al costat del Teatre Principal, “dues finestres excepcionals per a mostrar el nostre territori i com fer turisme en ell”, ha apuntat Pilar Moncho.

En la seua intervenció, la diputada de Turisme ha explicat que el nou programa aposta rotundament per accentuar el potencial turístic dels nostres pobles i ciutats en la ciutat de València, com a principal plataforma de promoció turística del territori. “Li hem canviat la cara a la promoció de les comarques per a accentuar el turisme com a sector econòmic estratègic que genera economia, que genera ocupació, que té present i futur”, ha assegurat.

Una carta oberta de Promoció Turística

A més, segons Moncho “avui presentem el resultat de tres anys previs de treball durant els quals hem canalitzat l’energia d’institucions turístiques, ajuntaments, mancomunitats i també, de les empreses especialitzades en turisme, per a oferir aquesta carta oberta de promoció, una programació flexible que anirà creixent i adaptant-se als suggeriments proposats pels agents turístics, siguen públics o privats”.

Així, en els pròxims mesos, els dos punts de promoció del Patronat –el cub #visitcomarquesvalència de la Marina i l’Oficina de Promoció de Poeta Querol- exhibiran les propostes d’un mínim de 70 destinacions i 50 productes turístics i tematitzats de les comarques valencianes.

El director del Patronat de Turisme, Evarist Caselles, ha desgranat les particularitats del programa –detallades en el document adjunt- i ha comentat que tot l’equip del Patronat “tenim moltes ganes que aquesta proposta comence a funcionar bé per a posar en valor els productes turístics valencians i oferir així una proposta coherent, singular, periòdica i permanent dels nostres recursos, experiències i accions”.

Per la seua banda, Vicent Llorens ha incidit en els beneficis que reporta treballar de manera col·laborativa i “lleial”. “La Marina de València no és només un dels espais més visitats pels turistes sinó que, com a institució lleial que som, hem de posar-la a la disposició de noves possibilitats turístiques, socials, esportives i culturals per a fer d’aquesta gran porta d’entrada un lloc emblemàtic i útil per a tots els valencians i valencianes”, ha manifestat.