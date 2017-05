Pilar Moncho presenta territori i gastronomia local a Bilbao amb el programa “Del tros al plat” de València Turisme

La diputada de Turisme destaca: “La combinació perfecta de les nostres paraules clau, food-living-sun, es converteixen en la millor fórmula valenciana d’atracció per al viatger actual, a qui dirigim el nostre lema promocional ‘Our land for you’”

La presentació va ser l’avantsala de la inauguració avui del certamen turístic Expovacacions 2017 en el Bilbao Exhibition Centre (BEC)

05/05/2017.La vicepresidenta de Patronat de Turisme de València i diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, va presentar anit en el Museu de Belles Arts de Bilbao “Del tros al plat”, el programa turístic estratègic de València Turisme d’enguany, que va oferir a la societat basca com a mostra de la qualitat i originalitat de la gastronomia valenciana que forma part de la destinació turística “València i les seues comarques”.

A l’acte també van assistir la viceconsejera de Comerç i Turisme del Govern Basc, Isabel Molga; el director de la Fundació Turisme València, Antonio Bernabé; el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Bilbao, Xabier Ochandiano; l’alcalde de Sagunt, Quico Fernández; la directora del Patronat de Turisme de Gandia, Olatz Megía; i el responsable de Gestió Turística de València Turisme, Evarist Caselles.

“Des de València Turisme hem apostat per una oferta turística de qualitat i professionalitzada, basada en quatre condicions centrals que pivoten entorn de quatre elements d’unió i connexió amb el viatger basc: situació geogràfica, clima, gastronomia i “living” valencià”, va explicar Pilar Moncho.

En aquest sentit, la responsable de Turisme va destacar que “la combinació perfecta de les nostres paraules clau, food-living-sun, es converteixen en la millor fórmula valenciana d’atracció per al viatger actual, a qui dirigim el nostre lema promocional ‘Our land for you’”.

“Açò és València en el seu conjunt, València i les seues comarques, perquè són centenars de possibles i variades experiències a partir d’aquestes claus, que només poden ser gaudides plenament si es viuen personalment”.

“València i les seues comarques formen, així, un territori singular en el qual cabem tots i en el qual qui ens visita passa a formar part d’ell”, va afegir.

La diputada, a més, va recalcar que “València, com Bilbao, està de moda, però no volem ser una tendència efímera, per la qual cosa hem de seguir treballant per a aprofitar aquest tipus d’oportunitats”.

Un còctel valencià cent per cent

El Patronat de Turisme va completar la seua presentació de destinació amb un còctel cent per cent valencià, elaborat per Sents Restaurant (Ontinyent), compost per 12 propostes gastronòmiques marinades amb vins de Terres dels Alforins i cervesa artesana.

Xips de tubercles i sal d’herbes de Mariola, Tosta de mona, foie i Arrop i Tallaetes, Cruixent temperat d’espencat de verdures, Miniburguer de figatell de sèpia i Brandada de Capellà, a més de Taronja valenciana en textures, per als postres, són alguns dels plats que van protagonitzar la degustació “Del tros al plat”, organitzada per València Turisme, en col·laboració amb la Fundació Turisme València i Viatges Eroski.

Inauguració Expovacaciones 2017

L’acte celebrat en el Museu de Belles arts va ser el pròleg de l’assistència de la delegació valenciana avui al certamen turístic Expovaciones 2017 de Bilbao, en la inauguració del qual ha participat aquest matí la diputada Pilar Moncho, al costat del conseller basc de Turisme, Consum i Comerç, Alfredo Retortillo; la directora de Turisme Maider Etxevarría; el representant de l’Ambaixada de Japó a Espanya, Patxi Masuda; i el director general de Bilbao Exhibition Centre (BEC), Xabier Basañez.

Expovacaciones 2017, que en aquesta edició reuneix més de 400 expositors, se celebra des d’avui ja fins a diumenge que ve en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) i oferirà al públic general, en l’espai de Patronat de Turisme de València, degustacions d’orxata d’Alboraia, entre altres propostes, que es complementaran amb actuacions folklòriques i danses regionals itinerants pel recinte firal de Canet d’En Berenguer.

A més dels citats municipis, també participen en la fira, com coexpositores de València Turisme, les localitats valencianes de Cullera, Sueca, Gandia i Sagunt.