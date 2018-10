Pilota valenciana, jocs, música i circ per al 9 d’Octubre a Paiporta

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Paiporta ha preparat una programació especial amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre, dia de la Comunitat Valenciana. A través de l’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta, el consistori ha promogut un torneig del joc de cartes valencià ‘La Fallera Calavera’, per a la vespra de la festa, el dia 8, i una partida de pilota valenciana seguida de l’actuació de Memphis Rock&Cirk, el mateix dia 9, al matí.

Per al torneig de La Fallera Calavera es pot formalitzar inscripció prèvia al poliesportiu municipal. En l’esdeveniment de Paiporta hi haurà premis especials per als guanyadors o guanyadores: una baralla de cartes i dos cartes extraordinàries, que no estan a la venda: Ausiàs March i el Tio Canya. Per als i les amants del joc, aquestes cartes tenen un gran valor.

Per al mateix dimarts 9 d’Octubre, torna la pilota valenciana als carrers de Paiporta, en concret, al carrer Primer de Maig, a partir de les 11.00 hores. L’activitat compta amb la col·laboració del Club de Pilota Valenciana de Picanya. Finalment, el mateix dia, a les 12.30 hores, a l’esplanada de l’Auditori Municipal, es representarà l’espectacle acrobàtic i musical familiar Memphis Rock&Cirk, una proposta espectacular per a tota la família, encara que especialment per als menuts i menudes.