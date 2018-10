La piscina Municipal “Vicent Vera” de Sueca compleix 25 anys

Connect on Linked in

Aigües i Sanejament de Sueca prepara una jornada lúdica per a este dissabte per commemorar l’efemèride

El proper dissabte, 13 d’octubre, la Piscina Municipal de Sueca «Vicent Vera» celebra un quart de segle amb un matí lúdic que organitza Aigües i Sanejament de Sueca, on totes les persones visitants que estiguen interessades en participar i les usuàries podran gaudir de diferents activitats per a totes les edats, de manera gratuïta. Des de les 9:00 h. del matí fins les 13:00 h. del migdia es realitzaran tant activitats en sec com amb aigua per commemorar l’obertura d’este servei municipal a l’any 1993. La programació d’activitats preparades començarà a les 9:30 hores amb una classe de ioga i seguidament, es realitzaran classes d’spinning, una classe de zumba a l’exterior de l’edifici i un circuit d’activitats continu d’exercici físic. Així també s’ha programat una classe d’aquagym, a les 11:30 hores. Paral·lelament, durant tot el matí, es podrà gaudir dels castells unflables amb aigua que ha muntat l’organització especialment per al públic infantil.

En la jornada de celebració també es farà un reconeixement, amb l’entrega de diplomes i obsequis, als usuaris més representatius d’estos 25 anys. L’organització reconeixerà a les dos primeres persones usuàries que es banyaren a la piscina coberta municipal i també a aquelles que porten durant 25 com a abonades. Gràcies a totes les persones usuàries que han passat per este espai esportiu, en tot este temps, la piscina coberta ha pogut convertir-se en un espai sostenible econòmicament per a la ciutat de Sueca i que es manté en els anys, donant un servei municipal recreatiu, educatiu i esportiu per a la ciutadania.

Durant tots estos anys, la piscina municipal ha patit diferents modificacions tant internes com externes a la infraestructura, així com l’adaptació de les seues instal·lacions per a un millor funcionament i una major accessibilitat. A més, s’ha ampliat l’oferta esportiva i d’activitats adaptant-se a les modalitats més innovadores del moment. Poc a poc, des de l’any 1993, la piscina ha anat augmentant la seua quota d’inscripcions fins arribar en l’actualitat als vora 1700 abonats, que gaudixen de l’esport i utilitzen les seues instal·lacions. La Piscina Municipal ha esdevingut, amb el temps, una instal·lació sostenible, en tots els sentits, atés que ha anat incorporant al llarg dels anys que està en funcionament diferents recursos energètics renovables com ara plaques solars o d’altres recursos sostenibles com les calderes de pèl·let.

La piscina municipal ha sigut no sols una instal·lació esportiva per a la ciutat de Sueca, sinó també un refugi per als suecans i suecanes, així com també per a les veïnes i veïns dels municipis propers, on poder gaudir de l’esport físic i l’oci saludable. Una instal·lació pensada per a realitzar tota classe de modalitats aquàtiques i que també permet la pràctica d’activitats esportives en sec, com ara a la sala de musculació. La piscina ha sigut, al llarg de la seua història, i és un punt d’encontre, i un lloc per a la desconnexió, per a tota la comunitat d’usuaris i veïns de sueca i voltants.

Des del consistori s’informa als usuaris que, amb motiu de la celebració, eixe mateix matí no hi haurà cursets, ni bany lliure des de les 7:00 h. del matí fins a les 14:00 h. del migdia, reprenent a partir d’eixa hora l’activitat normal del servei.