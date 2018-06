Les Piscines Municipals d’Almussafes iniciaran la temporada d’estiu el pròxim 23 de juny

Print This Post

Les obres de reforma de la zona infantil avancen a bon ritme, la qual cosa permetrà inaugurar l’espai dins dels terminis previstos

Com cada any, durant la jornada d’obertura l’entrada al recinte serà lliure i gratuïta fins a completar l’aforament

L’Ajuntament d’Almussafes torna a apostar per ‘Piscina a la Nit’, programa en el qual s’oferiran tres pel·lícules i una festa aquàtica

Almussafes, a 13 de juny de 2018. El pròxim dissabte 23 de juny començarà la temporada d’estiu de les Piscines Municipals d’Almussafes, una de les infraestructures públiques més utilitzades per la ciutadania de la localitat. La principal novetat d’enguany serà la inauguració de la primera fase de reforma d’aquest recinte, en la qual l’Ajuntament de la població ha invertit 219.518 euros. Les obres avancen a bon ritme, la qual cosa permetrà donar el tret d’eixida a la temporada en la data prevista. En obrir les seues portes una setmana després de l’habitual, el consistori ja ha confirmat que la clausura es durà a terme també una setmana després, concretament el pròxim diumenge 16 de setembre. La Regidoria d’Esports renova la seua aposta per ‘Piscina a la Nit’, iniciativa que obrirà quatre nits durant l’estiu per a oferir tres pel·lícules, que triaran els membres del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència, i una festa recreativa i aquàtica.

Amb l’arribada de l’estiu, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes es prepara per a l’obertura de les seues Piscines Municipals, una de les instal·lacions públiques més utilitzades tant per la ciutadania de la localitat com pels visitants de poblacions del seu entorn. De fet, el passat estiu l’Àrea d’Esports va comptabilitzar al voltant de 50.000 usuaris, va expedir 3.004 passes i va registrar 623 inscripcions en els cursos de natació de juliol i agost. En aquesta ocasió, el recinte obrirà les seues portes el pròxim dissabte 23 de juny, jornada en la qual, com ja és tradició, l’entrada serà lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.

Les obres de reforma de l’espai destinat a la infància, que van començar el passat mes d’abril, avancen a bon ritme i està previst que concloguen dins dels terminis establits en el contracte. El consistori municipal ha invertit en aquesta primera fase del gran projecte de modernització de la infraestructura, considerat la gran intervenció de la present legislatura en matèria esportiva, un total de 219.518 euros que es finança íntegrament amb fons municipals.

“Sens dubte aquest estiu serà diferent perquè marcarà l’inici de la modernització de les nostres Piscines Municipals, un dels nostres grans emblemes a nivell esportiu. Malgrat ser una de les infraestructures més utilitzades, quasi no havia patit modificacions des de la seua inauguració en els anys 80, per la qual cosa des del govern municipal considerem que aquest avanç permetrà disposar d’unes instal·lacions no solament més modernes sinó més segures i adaptades a les necessitats de la ciutadania”, destaca el regidor d’Esports, Pau Bosch.

Atès que aquest 2018 el recinte obrirà les seues portes una setmana més tard de l’habitual, l’equip encapçalat per Bosch ha decidit clausurar la temporada d’estiu una setmana després que en anys anteriors, el pròxim diumenge 16 de setembre, “per la qual cosa tindrem exactament el mateix nombre de dies per a acudir, refrescar-nos, practicar natació i realitzar exercici físic durant els mesos més calorosos de l’any”, explica l’edil.

Esport i cultura

Tal com ve fent l’Ajuntament d’Almussafes des del passat 2016, l’oferta cultural de la població es trasllada durant l’estiu fins a les Piscines Municipals. Així, a més del servei de Bibliopiscina, i de les sessions de contacontes, està previst que el recinte es convertisca de nou en l’escenari de diverses iniciatives dirigides a tots els públics, de nou englobades dins del programa ‘Piscina a la Nit’.

Tal com ha confirmat el consistori municipal, la infraestructura obrirà les seues portes quatre nits, els dies 27 de juliol, 3 i 31 d’agost i 7 de setembre. En tres d’elles es projectaran pel·lícules, la selecció de les quals duran a terme els membres del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència “en una clara aposta per la participació ciutadana”, assenyala el regidor. La quarta nit estarà protagonitzada per una festa recreativa i aquàtica. Les dates de cadascuna d’aquestes propostes s’anunciarà en breu.

Fase I de reforma

Concretament, aquest estiu els usuaris de les Piscines Municipals es trobaran amb la remodelació del got de la piscina infantil, la substitució del paviment existent, la modernització de les dutxes i la construcció d’un nou mur de formigó amb les instal·lacions de lampisteria i desguàs encastats. Així mateix, s’ha redefinint la zona enjardinada i s’ha col·locat una pèrgola de fusta en l’espai que fins ara ocupaven les ombrel·les. Finalment, s’ha substituït la il·luminació amb la disposició d’elements integrats en les pèrgoles i en els murs perimetrals, entre altres accions.