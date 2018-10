El pla Edificant delega a Mislata la construcció del nou col·legi públic Maestro Serrano per 7,9 milions d’euros

Connect on Linked in

El nou centre acadèmic Maestro Serrano de Mislata se situarà en una parcel·la de 14.750 m2 en el passeig de la calle Hospital, i albergarà les línies d’infantil i primària. El govern municipal complirà així amb una reivindicació històrica. Edificant permetrà en total una inversió de més de 9 milions d’euros en centres educatius a Mislata

Per a Bielsa, “és una nova prova que l’actual govern autonòmic compleix la seua paraula, i amb la construcció del nou centre educatiu direm adéu als barracons que han posat en qüestió la qualitat del sistema educatiu, especialment en aquest col·legi públic”

La Generalitat València ha fet efectiva aquesta setmana la delegació del pla Edificant per a la construcció del nou col·legi públic Maestro Serrano a Mislata, i ahir es va ratificar per ple aquesta delegació que permetrà a Mislata iniciar en 2019 la construcció del nou col·legi. Encara que els ajuntaments no tenen competències en contractació de construcció de seus educatives, el pla Edificant de la Consellería d’Educació ho ha fet possible mitjançant delegació d’una inversió de 7,9 milions, necessaris per a dur a terme el projecte segons la memòria elaborada pel consistori.

El govern de Mislata va fixar com a prioritat per als diferents plans d’obres de Edificant, la construcció del nou Maestro Serrano, una iniciativa que va ser validada per la Conselleria d’Educació, i que va comportar un ardu treball de redacció del projecte per part dels serveis tècnics municipals. Amb l’acceptació final de la memòria, Mislata aconsegueix ara la delegació de la construcció, l’últim pas per a iniciar el procediment de contractació. Aquesta serà la més important entre altres inversions de remodelació, mitjançant les quals Mislata podrà invertir més de 9 milions en millores dels centres educatius públics.

El nou col·legi públic Maestro Serrano es construirà en una parcel·la de sòl dotacional del PAI del Quint II, al costat de l’institut de secundària Músic Martín i Soler, ocupant quasi 15.000 metres quadrats, que albergaran l’estructura d’aules, sales polivalents, menjador, vestuaris, pistes esportives i espais verds d’esbarjo. Unes instal·lacions a l’avantguarda de les infraestructures educatives, amb les millors prestacions i molt espai verd.

Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “aquesta delegació i el finançament per a fer-ho realitat és una excel·lent notícia, i significa un compromís complit per part de la Conselleria”. I ha explicat que “quan s’inicien les obres el pròxim any posarem fi a dècades de reivindicació del sector educatiu, que exigia acabar amb 35 anys de barracons; i ara solament cap l’opció d’una nova construcció, mentre ja estem treballant en possibles opcions de futur per a la reconversió del col·legi actual, que decidirem després d’un estudi exhaustiu del mapa educatiu de Mislata”.