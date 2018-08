Amb el Pla de Trinquets 2018-2019 de la Diputació es recuperaran 31 trinquets municipals de 12 comarques valencianes

Connect on Linked in

• El nou Pla de Trinquets repartirà 2 milions d’euros en ajudes a 31 municipis valencians, que cobriran entre el 80 i el 100% del cost dels projectes

• Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació: “La pilota valenciana, el nostre esport per excel•lència, ha estat el gran oblidat durant molts anys i amb aquest nou pla els municipis podran al fi dignificar els seus trinquets”

• Vicent Marzà, conseller d’Esport: “L’abandó de les instal•lacions dels trinquets era crític i hi ha una alta demanda per part de molts pobles i ciutats que volen accedir a aquestes ajudes”

20/agost/2018 La Diputació de València complementarà la línia d’inversió en trinquets de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport amb el nou Pla de Trinquets, que compta amb 2 milions d’euros procedents del superàvit de la corporació provincial del passat exercici. Les actuacions per a la recuperació d’aquests espais esportius, que arribaran a 31 trinquets i instal•lacions vinculades al món de la pilota de 12 comarques valencianes, tindran lloc durant els anys 2018 i 2019.

Les ajudes cobreixen el 100% dels projectes valorats en menys de 20.000 € i el 80% del cost d’aquells que superen aquesta quantitat, tal com marca el criteri establert a la convocatòria d’ajudes autonòmiques que va aprovar la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport. D’aquests projectes, 8 es finançaran al complet i els 23 restants rebran una ajuda del 80% del total pressupostat.

A la presentació del Pla de Trinquets, que es va celebrar el passat mes de juny a Meliana, la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó va mostrar la seua preocupació perquè “durant molts anys, per l’infrafinançament, els trinquets, els carrers de la pilota i els frontons havien sigut els grans oblidats per part dels ajuntaments en quant al seu manteniment”.

Amb la materialització d’aquest nou pla, Amigó es va mostrar satisfeta per “poder anunciar aquesta nova col•laboració amb la Conselleria per tal de dignificar el nostre esport per excel•lència, la pilota valenciana”. Els 31 municipis de les comarques de València que no havien pogut acollir-se al pla autonòmic “es sumaran als 47 que ja havien entrat al programa de la Conselleria gràcies a la col•laboració amb la Diputació, completant les ajudes amb 2 milions d’euros”, va explicar.

Per la seua banda, el conseller Marzà va posar en valor la contribució de la corporació provincial amb el nou pla d’ajudes per als espais de pilota valencians, remarcant la “demanda espectacular, fruit de la inacció durant molts anys. Per això hi ha tants pobles i ciutats que han demanat les ajudes per condicionar els seus trinquets i carrers de pilota”.

2 milions d’euros repartits amb criteris objectius

El Pla de Trinquets 2018-2019 comptarà amb un pressupost total de 2 milions d’euros d’ajudes que es concediran seguint la baremació efectuada pels tècnics de la Conselleria, amb els mateixos criteris objectius i transparents que figuraven en la convocatòria d’ajudes per al condicionament de trinquets que va aprovar la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport.

El pla finançarà el 100% de les millores als trinquets de Llocnou d’En Fenollet, a la Costera; Godelleta, a la Foia de Bunyol; Albuixech, a l’Horta Nord; Torrent, a l’Horta Sud; La Pobla Llarga, Càrcer i Montserrat a la Ribera Alta; i Otos, a la Vall d’Albaida.

Les ajudes per al 80% de la inversió es destinaran a les instal•lacions de La Pobla de Vallbona i Vilamarxant, en Camp de Túria; Moixent i Canals en la Costera; Tavernes Blanques, Meliana, Rafelbunyol, Museros, Alboraia i Bonrepós i Mirambell a l’Horta Nord; Chelva i Chulilla a Los Serranos; Carlet i Algemesí a la Ribera Alta; Favara i Sueca a la Ribera Baixa; Ador, Bellreguard i Tavernes de la Valldigna a la Safor; Sinarcas a Utiel-Requena; València; i Castelló de Rugat i Quatretonda a la Vall d’Albaida.