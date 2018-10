El plaer de llegir i el gust d’escriure a l’Alcúdia

Print This Post

Arriba la XX edició del Mes de les lletres als col·legis del municipi, tota una programació d’activitats destinades a fomentar la lectura i escriptura.

Enguany torna a destacar l’ampli ventall d’activitats que van des d’exposicions fins a animacions lectores, Conta versos i presentacions de publicacions.

Un any més i coincidint amb l’inici de novembre, arriba als col·legis de l’Alcúdia el Mes de les lletres, una iniciativa proposada pel Bloc de Progrés Jaume I i patrocinada per l’Ajuntament de l’Alcúdia i la Fundació Caixa Rural, amb la col·laboració dels professors dels centres educatius, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i les editorials Andana, Bullent, Onada, Lletra Impresa, Bromera, Edicions 96, Denes l’Eixam i Camacuc.

Amb aquesta proposta es pretén, al cap i a la fi, un foment de la lectura entre els alumnes de primària i secundària dels col·legis municipals Sant Andreu, Les Comes, Heretats i Batallar, a més de l’IES Évols. D’aquesta manera, els xiquets i les xiquetes es podran submergir, entre altres exercicis acadèmics i lúdics, en mons fantàstics de la mà de grans escriptors per recordar la importància de llegir i escriure.

Les activitats d’aquesta nova edició comencen aquest divendres 2 de novembre: a partir d’aquest punt, els actes programats es desenvoluparan al llarg de les quatre setmanes del mes fins al dijous 29, recordant que la finalitat és gaudir de magnífiques lectures i creacions d’històries.

Són una part fonamental del programa els actes de lectura de Viva Veu, amb la participació d’autors com Silvestre Vilaplana amb el seu llibre Els dimonis de Pandora, Concha López Narváez amb El gran amor d’una gallina i també Laura Gallego amb El retorn a l’Illa Blanca. A més a més, tornen a destacar les animacions lectores, sense oblidar els Conta Versos de Nadia Carrasco.

– Un esdeveniment no solament per escolars.

Amb el conjunt d’actes programats també es busca que els adults tinguen l’ocasió de gaudir de l’estima per la literatura. És per això que aquesta proposta cultural també ve acompanyada d’altres activitats com les exposicions de Miquel A. Valls – Oceànic: pintures i escultures – la presentació dels llibres Què saps de Vidal Palau?, de Vicent Borràs, Xúquer de Josep Lozano Lerma i Geografies a l’Atzar d’Alba Fluixà, l’obra de teatre de Bramant teatre: Microepisodis de feixisme quotidià i el grup de lectura amb l’escriptora Raquel Ricart i el seu llibre Les ratlles