El ple aprova la proposta de Cs perquè s’estudie l’ús de drons en la vigilància dels camps

Connect on Linked in

Llopis: “S’iniciaran converses amb la UPV per valorar les possibilitats que el seu programa de drons té a la nostra ciutat”

Alzira, dijous 28 de març de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira María José Llopis ha celebrat que “el ple haja aprovat la moció presentada per Ciutadans en la qual es proposava l’adhesió al programa de drons de la Universitat Politècnica de València (UPV)”. Llopis ha explicat que “s’iniciaran converses amb la UPV per valorar les possibilitats que el seu programa de drons té a la nostra ciutat”.

La regidora de Cs ha assenyalat que “esta és una mesura que aposta per acostar Alzira a l’ús de les noves tecnologies en la gestió municipal”. A més, ha destacat, “en altres ciutats s’ha demostrat que esta eina és eficaç per evitar els robatoris que patixen els agricultors”.

“Cal no oblidar”, ha recordat Llopis, “que el possible conveni amb la UPV també inclou que es realitze un estudi per assenyalar altres possibles usos dels drons per facilitar la gestió”. “Espere que este acord acabe amb la signatura del conveni amb la universitat i siga la solució que els ciutadans reclamen per la inseguretat en els camps”, ha conclòs la representant de Cs a Alzira.