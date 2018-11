El ple aprova per unanimitat la moció de Ciutadans per a recolzar el VII JOHC

Print This Post

Llopis: “Agraïm la feina de tots els que han aconseguit que Alzira torne a ser un referent nacional per a la Setmana Santa”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha manifestat la seua alegria “perquè el ple ha aprovat per unanimitat la moció de Cs”. “Esta proposta pretén garantir el suport de l’Ajuntament a la VII JOHC, Trobada Nacional de Joves de Germandats i Confraries, amb independència de l’equip de govern resultant després de les eleccions municipals”, ha explicat.

Llopis ha argumentat que “es vol evitar el desemparament al qual la JHHC, Junta de Germandats i Confraries, es va veure exposada a la Trobada de Germandats i Confraries del 2015 que també va ser any electoral”. En este sentit, la regidora ha expressat el seu agraïment “a tots els que han treballat per aconseguir que Alzira torne a ser un referent nacional per a la Setmana Santa”.

Així mateix, ha destacat que “l’Administració ha de seguir recolzant a este tipus d’iniciatives perquè els que invertixen el seu temps, esforç i dedicació no es desanimen i es mantinguen en el seu afany”. “És fonamental reconèixer que es fa una gran tasca de manera altruista”, ha matisat la representant de Ciutadans.