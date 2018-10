El ple de Picassent aprova baixar, per quart any consecutiu, el tipus de l’IBI urbana

Connect on Linked in

L’equip de Govern ha reduït el gravamen del 0,88 al 0,67 en el vigent mandat municipal

La darrera sessió plenària de l’Ajuntament de Picassent, celebrada el passat 25 d’octubre, va aprovar una nova baixada del tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles (IBI). En concret, el tipus impositiu s’ha vist reduït del 0,88 de l’any 2015 al 0,67 per a l’exercici 2019.

El ple va ratificar, amb l’abstenció dels dos regidors de Compromís, i amb el vot favorable de la resta de representants municipals, l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI. En este sentit, el regidor d’Hisenda, Francisco Quiles, va voler destacar que “amb esta nova baixada prevista per a l’any vinent complim amb la ciutadania i amb el compromís electoral de l’equip de Govern de baixar un 10% el gravamen municipal de l’impost de la urbana”.

Si anem a les xifres, Quiles va subratllar que “cada veí propietari s’ha estalviat, en un rebut mig de 300 euros, uns 30 euros i, si parlem de tot el mandat, des de 2015, en són més de 600.000 euros els que no han arribat a les arques municipals i s’han quedat en les butxaques dels ciutadans per tal de poder disposar d’un estalvi important”.

En este sentit, Quiles va recordar, durant el debat, que “es tracta de la resposta de l’Ajuntament de Picassent a la pujada per decret que l’any 2012 va executar el govern de Rajoy en passar el tipus del 0,80 al 0,88” i es va mostrar satisfet amb la gradual disminució de l’impost. Al mateix temps, va assegurar que “esta minva no ha impedit emprendre més projectes i mantenir i millorar els serveis de qualitat i benestar, així com tota l’oferta pública que oferim des de l’administració més pròxima com és l’Ajuntament”.

L’IBI, a més, es pot pagar des de l’any 2009 en sis mesos sense interessos i més de 2.500 persones han fet ús d’esta modalitat de pagament en el darrer exercici. Esta iniciativa va nàixer amb l’objectiu, en temps de crisi, d’ajudar els contribuents en el pagament d’este tribut i manté una molt bona acollida.