Pluges intenses provoquen el tall de la pràctica totalitat de carreteres d’accés a Algemesí durant tot el matí

Connect on Linked in

Algemesí ha viscut una jornada inusual de pluges que ha provocat que es tallaren la pràctica totalitat d’accessos a la ciutat per carretera. Només la carretera que porta a Albalat ha continuat oberta, mentre que l’eixida cap a Alzira i la circumval·lació s’ha obert al trànsit rodat al migdia.

La ciutat ha registrat precipitacions intenses tota la matinada i el matí. S’han registrat fins a les 17 hores un total de 235 litres per metre quadrat que han començat a causar problemes passades les 5 de la matinada. A les 6 de la matinada l’Ajuntament anunciava el tancament dels dos passos inferiors. Minuts després s’anunciava per xarxes socials i als directius dels col·legis la suspensió de les classes.

A partir d’aquesta hora el consistori ha llançat fins a tretze avisos en xarxes socials per a anunciar talls de carreteres, la suspensió d’activitats esportives i l’ORA. Al llarg del matí s’ha treballat per a dissenyar una ruta per a comunicar els polígons industrials de Cotes i Pepe Miquel salvant les carreteres afectades per l’aigua.

Des de l’Ajuntament d’Algemesí es va a mantenir un grup de treball per a seguir les evolucions de l’oratge i actualitzar avisos.