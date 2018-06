La Pobla Llarga demana 8 anys per tornar la subvenció del Monterrey.

Connect on Linked in

La setmana passada es van pagar 60.000 € per interessos però la Diputació també reclama el pagament del principal, un total de 185.000 €.

6 de juny de 2018: Després de comprovar la Diputació que el Monterrey no està finalitzat en quan es van enviar 267.000 € d’una subvenció en 2008 per a finalitzar-lo, aportant l’ajuntament de la Pobla Llarga factures i justificants de pagaments per aquest import, ha demanat que li se torne 185.000 € que sumats a 60.000 € per interessos de demora, fan un total de 245.000 €.

L’actual govern municipal ha demanat un total de 8 anys per poder tornar tot aquest import, ja que si es tinguera que tornar tot de colp, comportaria un greu problema de tresoreria.

“El fet de que l’ajuntament ni tinga aquestos diners ni tinga el material pel qual es va justificar l’eixida d’aquestos diners del banc, ens va obligar a presentar la pertinent denúncia al jutjat, però hui, l’exalcalde Rafael Soler, continua en la política, com a Diputat, com a regidor a la Pobla Llarga, sense assumir cap responsabilitat política” afirma Ximo Vidal, portaveu del govern municipal i continua comentant: “Sincerament, no sé que més ha de fer un polític per a assumir la seua responsabilitat, ja que el fet de pagar a una empresa 267.000 € i hui tenir sols que algunes parts d’unes butaques i ara tenir que tornar tot aquestos diners més 60.000 € per interessos, pareix que no es suficient per a Rafael Soler, alcalde quan va succeir aquest fet”.