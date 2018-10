La Pobla Llarga l’exposició “de Núvia en Núvia” a l’allarga una setmana més degut a l’èxit entre veïns, veïnes i visitants.

Connect on Linked in

El passat divendres 5 d’octubre, i com a inici de les nostres Festes Majors i de Moros i Cristians 2018, l’Ajuntament de la Pobla Llarga va inaugurar l’exposició “de Núvia en Núvia”, composta per 45 vestits de núvies poblatanes des dels anys 40 fins l’actualitat.

Al llarg de l’exposició, es mostra l’evolució de la moda i el canvi en la forma de celebrar les bodes al llarg de tots aquests anys.

L’exposició està oberta per als visitants fins el proper 18 d’octubre de dilluns a diumenge, i està sent tot un èxit tant per a poblatans i poblatanes com per a veïns i veïnes d’altres localitats.

“La Pobla Llarga és un poble amb molta història en molts sentits i a través d’aquesta exposició vegem quines eren les costums d’abans i quines són les d’ara” comenta la Regidora de Cultura i Festes Sonia Bellver Gomar, “durant els primers dies, ens adonarem que aquesta exposició agradava a tots els públics i degut a aquest èxit i el gran nombre de visitants que han vingut a veure-la, hem decidit ampliar els dies de visita”.

L’horari de visita és el següent:

De dilluns a dijous: de 10h a 13.30h i de 16.30h a 20.00h.

Divendres: de 10h a 13.30h.

Dissabte: de 11h a 13h i de 18h a 20h.

Diumenge: de 11h a 13h.