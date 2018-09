El poeta Pere Bessó presenta el seu últim llibre a Mislata

Connect on Linked in

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, anuncia la condecoració a l’escriptor amb una Distinció Honorífica en la pròxima celebració del Nou d’Octubre

El Centre Cultural de Mislata acollia ahir la presentació de l’últim llibre de Pere Bessó, un dels màxims exponents de la literatura a Mislata i de la poesia en llengua valenciana. “La Mort del Clown” és el títol d’aquest nou poemari del poeta mislatero, una obra plena de sentiments, de desitjos i de records convertits ara en vivències comunes, amb el llenguatge màgic, personal i distintiu de la seua àmplia trajectòria literària.

L’acte de presentació del llibre va comptar amb la participació de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, qui va remarcar la figura de Bessó com un gran amant de la poesia i com una persona que, des de la seua posició de professor, “ha sabut transmetre el seu amor per les lletres i per la llengua a moltes generacions de joves mislateros i mislateras; els ha inculcat la curiositat i els ha obert els ulls per a veure la vida des del prisma de la llibertat i per a construir i defensar les idees amb valentia”.

La presentació d’aquest llibre es contextualitza en el “bon moment cultural” que viu avui dia Mislata, que en els últims anys s’ha convertit en referent de les arts, partint de les representacions teatrals i les convocatòries literàries, i passant també pel potencial de la música i de les arts escèniques, de l’art contemporani i de l’art urbà. De fet, i concretament en l’àmbit literari, Mislata és una de les poques ciutats valencianes que compta amb tres concursos literaris, dedicant un d’ells exclusivament als joves i un altre específic per a dones, per a promoure la igualtat. En aquest sentit, Bielsa va manifestar que Mislata “seguirà donant altaveu als literats, als nostres escriptors i a les nostres persones creatives”

I com Pere Bessó ha sigut un estret col·laborador de la cultura, un bon veí d’aquesta ciutat, un protagonista de la vida pública de Mislata, i suma molts anys d’enorme treball per a fer d’aquesta Mislata una millor ciutat, Bielsa va comunicar en finalitzar la seua intervenció que la Junta de Govern Local ha decidit posar en valor la seua trajectòria en l’àmbit cultural i condecorar a l’escriptor amb una Distinció Honorífica en la pròxima celebració del Nou d’Octubre a Mislata.

L’acte, al que va assistir un nombrós públic, va explicar també amb un recital poètic musical i la tradicional signatura de llibres de l’autor als assistents.