La Policia Local de Cullera participa en el primer Campus d’Unitats Canines

Cossos internacionals com la Policia Federal de Bèlgica o la Policia de Nova York van instruir sobre tècniques de treball amb gossos per a la detecció d’estupefaents i explosius

Agents de la Policia Local de Cullera han participat en el I Campus d’Unitats Canines de Policies Locals, una trobada celebrada a Cornellà (Barcelona) en la qual han pres part més d’un centenar de policies de tot el territori espanyol i seixanta gossos.

El campus, considerat un dels millors en esta matèria, està dedicat a una millora i actualització en les tècniques que utilitzen els policies per a treballar amb gossos, especialment durant els processos de detecció d’estupefaents.

Durant cinc dies, la Policia Local de Cullera ha aprés dels millors rebent classes teòriques en forma de ponències durant els matins i formació pràctica grupal a les vesprades.

Entre els instructors, grans especialistes dels cossos de la Policia Foral de Navarra, de Gijón, Guàrdia Civil i Mossos. A banda, cossos internacionals com la policia federal de Bèlgica o la policia de Nova York, dos dels més experimentats en l’ensinistrament de cans. La de Nova York, a més, és una de les més avançades en la detecció d’explosius.

Per a la cita, el recinte firal de Cornellà es va omplir d’escenaris interiors i exteriors on es van simular situacions en les quals calia una actuació policial. Llocs com un autobús, un passadís de metro o un garatge serviren d’espai per a la pràctica.

Un altre dels aspectes tractats en el campus fou la cerca i detecció en persones en movimen perquè la major part d’actuacions es realitzen en estàtic, sobretot a l’interior de vehicles.

En les jornades es va destacar la importància de la Unitat Canina i el seu ensinistrament en l’àmbit municipal, on han esdevingut una eina essencial per a accelerar i millorar la qualitat de les actuacions.

També, per la capacitat d’actuar sense ser massa invasius, ja que, per exemple, si durant un escorcoll d’estupefaents el gos olora alguna substància, el policia sabrà de la seua existència sense necessitat de registrar prèviament.

L’últim dia de les jornades, els policies realitzaren una exhibició per als centres escolars de Cornellà.