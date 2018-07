La Policia Local d’Algemesí reforça el servei de seguretat amb tres nous vehicles

Connect on Linked in

Junt de la reimplantació del servei de proximitat es busca implantar la màxima de “proximitat, servei, seguretat”

La Policia Local d’Algemesí reforçarà la presència policial amb tres nous cotxes Ford C Max, un d’ells preparat per a transportar detinguts. Els nous cotxes policials s’uneixen en el treball de recuperació del servei de proximitat. De fet, els vehicles porten retolada la màxima “proximitat, servei, seguretat”.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Asensio García, ha destacat la necessitat de renovar els vehicles “per a modernitzar el parc mòbil policial, sempre en vistes a millorar el treball dels agents i que açò puga repercutir en major seguretat en la població”.

El comissari cap de la Policia Local d’Algemesí, Erich Vanacloig, ha destacat que els vehicles estan equipats per a transportar totes les actes que es requerisquen per a ser tramitades des del vehicle, mentre que el cotxe per a transportar detinguts està equipat amb un sistema per a evitar autolesions.

Aquesta nova adquisició s’uneix a la recuperació del servei de proximitat amb motocicletes amb quatre agents en torns de matí i vesprada. Amb açò es busca millorar la seguretat en zones comercials i parcs de la ciutat.