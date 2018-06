La Policia Local d’Alzira realitza una campanya contra les distraccions al volant i una altra d’alcoholèmia

Print This Post

Alzira, 18 de juny del 2018. La Policia Local d’Alzira ha realitzat dos campanyes contra les distraccions al volant i l’alcoholèmia, en col·laboració amb la Direcció General de Trànsit.

Durant les anteriors setmanes s’han efectuat controls itinerants i periòdics pels efectius del Cos de Policia Local d’Alzira a fi de reforçar la prevenció i detecció de conductes perilloses en el trànsit rodat.

D’un total de 1272 vehicles controlats, s’han interposat 34 denúncies, de les quals 9 han estat per conduir utilitzant el mòbil i 5 per alcoholèmia positiva, i s’alçà un atestat per conduir davall la influència de l’alcohol.

La regidora de Seguretat, Sara Garés, ha manifestat: “Les distraccions al volant, en especial l’ús del telèfon mòbil, i la conducció amb ingesta d’alcohol, són dos de les principals causes d’accidents. Per això este tipus de campanyes són molt importants perquè els conductors prenguen consciència al respecte”.

Al voltant del 25% de morts produïdes en les carreteres europees estan relacionades amb l’alcohol. La seua ingesta durant la conducció multiplica de manera exponencial la probabilitat d’accident.

Però també les distraccions, a les quals sovint donem menys importància, són causa concurrent i habitual dels accidents. Cridar per telèfon mentre es conduïx triplica el risc d’accident. Enviar un missatge multiplica fins per 23 eixe mateix perill.

L’ús de mans lliures està permés, però no està lliure de riscos. Poden deixar de percebre’s el 40% dels senyals.

A més, també cal recordar que els vianants han de ser conscients que l’ús del mòbil en la via pública augmenta el risc d’atropellament.